Hors saison - Stéphane Brizé - critique

Résumé : Mathieu habite Paris, Alice vit dans une petite cité balnéaire dans l’ouest de la France. Il caresse la cinquantaine, c’est un acteur connu. Elle a dépassé la quarantaine, elle est professeure de piano. Ils se sont aimés il y a une quinzaine d’années. Puis séparés. Depuis, le temps a passé, chacun a suivi sa route et les plaies se sont refermées peu à peu. Quand Mathieu vient diluer sa mélancolie dans les bains à remous d’une thalasso, il retrouve Alice par hasard.

Critique : Il est un acteur de cinéma célébré, qui, à la suite d’un coup de tête, a abandonné un projet de pièce de théâtre, laissant toute l’équipe dans le désarroi le plus total. Il décide alors de se réparer dans un luxueux hôtel en forme de navire, adossé à la mer, où il s’adonne à des soins quand il ne pleurniche pas sur son triste sort. Mais un amour raté il y a quinze ans vient frapper à la porte de son luxueux hôtel, en la personne d’Alice, professeure de piano et mariée à un riche médecin.

Depuis qu’il a commencé le cinéma, Stéphane Brizé visite les sentiments amoureux, confrontés aux écarts d’âge ou de différences sociales. La patte romanesque du cinéaste est encore une fois très sensible, à la manière de son joli Mademoiselle Chambon et du non moins touchant Je ne suis pas là pour être aimé. À chaque fois, il met en scène des personnages amoureux mais qui renoncent au bonheur pour des raisons liées au hasard de la vie et aux conflits intérieurs qui les hantent. En quelque sorte, Hors saison rejoue cet éternel débat amoureux en la personne d’un comédien et d’une épouse fortunés tous les deux. Tout ce petit monde semble peu préoccupé d’argent, les soucis de la vie matérielle les atteignant moins que les débats philosophiques sur leurs émois affectifs. Les presque deux heures de film évoquent ainsi deux êtres, gâtés jusqu’à la moelle, qui s’épanchent dans des malheurs indécents et volatiles.

Copyright Gaumont / Alamode Film

Mais où est donc passé le Stéphane Brizé militant de La loi du marché, Un autre monde ou sur un autre registre Quelques heures de printemps ? Il a choisi de renoncer à son acteur fétiche, Vincent Lindon, pour le non moins doué Guillaume Canet. Mais le fait d’interpréter un acteur de cinéma, déconnecté complètement de la vie réelle, semble tellement coller à la réalité quotidienne de Canet que tous les efforts d’interprétation du comédien deviennent vains. Les dialogues s’éternisent dans des aller-retours incessant entre "je t’aime" puis "je ne t’aime plus", même si l’on sait d’avance que le comédien n’abandonnera pas sa carrière d’acteur et sa célébrité au bénéfice d’une bourgeoise de province.

Hors saison s’étire à l’infini, au risque d’agacer le spectateur assommé par les ravages de l’actualité et la crise économique rampante. La désespérance mondaine de ces deux êtres sonne faux, tellement ils sont enfermés dans des clichés d’un autre temps, dignes d’un roman de Proust malgré tout le respect dû à son œuvre. Les rares personnages secondaires, voire figurants, censés apporter un peu de vraisemblance au récit, succombent eux-mêmes aux stéréotypes du groupie, de la médiocrité ou de la dissonance, comme cette personne âgée qui décide à l’aube de sa vie de se marier avec une femme.

Copyright Gaumont / Alamode Film

On saluera la musique de Vincent Delerm qui accompagne non sans grâce ce récit amoureux. On aura connu un Stéphane Brizé plus inventif, plus soucieux de l’intérêt de ses spectateurs. Ne doutons pas qu’il saura rebondir avec des récits dignes de son talent.