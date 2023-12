Bâtiment 5 - Ladj Ly - critique

Résumé : Haby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forges, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l’immeuble où Haby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5.

Critique : L’image d’ouverture du film est saisissante : celle d’un caveau de sépulture qui doit être péniblement descendu dans les escaliers d’un immeuble de banlieue, faute d’ascenseurs qui fonctionnent. Tout est dit. Le mal-logement, la discrimination rongent les cités HLM de Seine-Saint-Denis, pendant que la brutalité et la démagogie politique s’installent à la tête des mairies et font régner des tensions majeures au sein des immeubles. Les politiques sont corrompus jusqu’à l’os pendant que le peuple des rues lutte pour sa survie et la dignité.

Les Misérables traitait des dérives policières dans les cités de Montfermeil où le réalisateur a grandi. Le long-métrage était glaçant de vérité et montrait avec détermination et colère, mais avec nuances, les scandales en matière d’oppression policière qui hantent les quartiers dits prioritaires. Ladj Ly prend de nouveau sa casquette militante et s’attaque au destin d’un immeuble où lui-même a habité, immeuble que des populations pauvres ont acquis pendant des années d’endettement et qu’elles ne parviennent pas à entretenir. Le scandale du mal-logement est une évidence dans nombre de cités de la ville. La fiction dénonce des choix politiques arbitraires, inhumains, réduisant les populations captives à une existence difficile, là où la mairie reluisante abrite des bourgeois peu scrupuleux du destin de leurs concitoyens et sourds aux cris de l’opposition de gauche.

Ladj Ly parle-t-il d’un monde politique à venir où les peuples meurtris ne ne sentent absolument pas écoutés, et où l’extrême droite aveugle et furieuse avance pas à pas ? Le point de vue du réalisateur est courageux. Le problème hélas demeure dans une mise en scène et une écriture terriblement manichéennes, quasiment à la Robin des Bois, où les pauvres et les minorités, naturellement bonnes et engagées, font face à un pouvoir pétri de haine et d’obstination. Le long-métrage se revendique politique. Mais la mise en scène opte pour des points de vue extrêmement clivants, mettant dos à dos les détenteurs du pouvoir et les populations exclues. De plus, le scénario, assuré de sa volonté de défendre sa vision du monde, accumule les erreurs administratives qui précipitent les habitants de l’immeuble à une situation d’expulsion en quelques jours à peine, hors des procédures habituelles judiciaires qui régulent pourtant la démocratie française. Bien sûr, et l’actualité s’en fait hélas l’écho, le risque de la montée des fondamentalismes politiques existe bel et bien en France, mais de là à offrir une image si brutale de la politique, en dehors de toute forme de recours judiciaire, il y a un pas.

C’est à regret que nous n’avons pas aimé ce film. À regret car Bâtiment 5 témoigne de la réalité dure de nombre d’habitants de quartiers prioritaires qui subissent le dédain politique. Le problème demeure dans le traitement esthétique et scénaristique lui-même de ce sujet d’intérêt général, Ladj Ly se précipitant dans une dimension sans nuance d’un sujet qu’il connaît de l’intérieur. Certaines séquences, comme celle où les flics essoufflés d’avoir monté les étages que les habitants de l’immeuble gravissent péniblement chaque jour, sont l’expression de cette mise en scène radicale qui ne laisse aucune possibilité d’arbitrage. C’est également le cas lorsque le maire médecin se délecte de son pain et de son saucisson, pendant que son épouse le prévient du joug de l’engagement politique. On est loin du regard bienveillant et sensible des Misérables. Et sans doute que cet excès de militantisme a fait faillir le film dans une succession malheureuse de stéréotypes, dont pourtant Ladj Ly se révèle le meilleur des pourfendeurs.

On retiendra toutefois de ce deuxième long-métrage la révélation de deux jeunes comédiens, Anta Diaw et Aristote Luyindula. Ils crèvent littéralement l’écran d’un bout à l’autre par leur fraîcheur, leur jeunesse et leur détermination à faire de leurs personnages des êtres sensibles, beaux et révoltés.