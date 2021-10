A un détail près - François Cérésa - critique du livre

Résumé : Antoine, ancien professeur à la retraite, a perdu son épouse Victoire, il y a trois ans. C’était l’amour de sa vie, son alter ego. Depuis lors, ses journées se ressemblent, ponctuées par l’aide de Maria, sa femme de ménage. Puis, un beau jour, il aperçoit Mme Duparc à la bibliothèque Richelieu. Elle est brune, sexy. Son côté italien lui plaît. Il va alors tenter de lâcher prise en s’engageant dans une nouvelle relation amoureuse.

Critique François Cérésa ne cajole pas le lecteur dans son dernier roman. Il y aborde les thèmes délicats de la maladie, du décès de sa moitié et de la difficile reconstruction après de telles épreuves. De prime abord, il s’agit d’une lecture peu attractive dans laquelle l’évasion et l’apaisement ne seraient pas de la partie. Pour autant, l’auteur parvient à adoucir ces situations dramatiques en mettant l’accent sur les personnalités très fortes de ses deux personnages principaux et sur leur histoire d’amour quelque peu atypique.

Antoine est un homme toqué et tourmenté, qui n’arrive pas à faire son deuil. Il vit dans le passé, dans le souvenir de sa bien-aimée. Ses jours sont rythmés par des habitudes peu folichonnes, comme le foie de veau préparé par Maria pour le déjeuner ou bien ses sorties à la bibliothèque. Manon, quant à elle, est une femme pétillante, une séductrice qui montre de l’assurance et a su prendre sa vie en main après le décès de son mari.

En apparence, le texte évoque deux manières totalement différentes de gérer le quotidien après la perte d’un être cher.

Mais Manon Duparc est également une cachottière, secrète sur son emploi du temps, et qui parfois use de quelques mensonges. Ce qu’Antoine a souvent du mal à supporter. Tous ces agissements l’indisposent et il éprouve des doutes. Cette perplexité, ces incertitudes deviennent peu à peu le fil conducteur de ce roman. Beaucoup de questions fusent dans la tête du professeur : que fait-elle ? Va-t-elle dans les clubs échangistes situés à deux pas de chez elle ? A-t-elle des amants ?

François Cérésa nous livre ainsi une consécution des états d’âme d’Antoine : suspicion, méfiance et jalousie, tous ces défauts qui, à un certain stade, deviennent des maux pouvant mener à l’autodestruction et le conduire à faire du mal à son entourage. Certes, il est possible alors de s’interroger sur ce qu’il faut dire ou non dans un couple : quelle liberté laisser à l’autre ? Peut-on avoir un jardin secret ? Mais, là encore, tout dépend de ce que chacun peut accepter comme règle du jeu, sans en souffrir.

L’auteur nous plonge ainsi dans l’acharnement d’un homme qui, soucieux de retrouver le bonheur absolu, analyse tous les comportements de sa maîtresse, mais aussi ceux de sa chère défunte. Il n’a de cesse de comparer ses deux relations. Les allers-retours entre les deux portraits sont continus tout au long des chapitres. Antoine ne peut s’empêcher de revenir inlassablement sur les agissements de Victoire et va jusqu’à mettre en cause son meilleur ami Jean-Paul, après qu’il a découvert chez lui un objet ayant appartenu à sa femme disparue. Leur relation était-elle finalement si parfaite ? Progressivement, le personnage se perd dans les méandres de sa folie, aveuglé par la jalousie et l’absence de réponses.

La fin, bien que bouleversante et triste, est malheureusement sans surprise contrairement à la promesse faite en quatrième de couverture. De trop nombreux indices mènent le lecteur sur la piste.

Pour autant, la lecture de l’ouvrage est plaisante, jalonnée de références littéraires. Le livre Manon Lescaut, sur lequel travaille Antoine, nous sert de guide de la première à la dernière page. A un détail près est finalement une belle réussite, et le lecteur ne ressort pas indemne de ces brefs mais intenses instants de vie.