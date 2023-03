Adios entusiasmo - Vladimir Durán - critique

Résumé : Axel, dix ans, vit avec sa mère Margarita et ses trois sœurs, âgées d’une vingtaine d’années. Leur appartement est comme une caverne confortable où ils jouent de la musique, mangent, dorment et discutent dans une atmosphère chaleureuse alors que Margarita vit enfermée dans sa chambre pour une raison mystérieuse.

Critique : Parfois, il y a des œuvres qui sans le savoir ramènent à des grands textes qui ont bousculé la littérature. C’est le cas de ce drôle d’objet de cinéma Adios entusiasmo, qui d’une certaine manière rappelle le fameux roman de Jean Cocteau Les Enfants terribles. Car ce film a pour espace principal de vie un appartement. Les enfants occupent les lieux dans une joyeuseté apparente, alors que mystérieusement la mère se terre dans un placard de la salle de bain. Un petit trou la sépare du monde vivant de ses progénitures, à travers lequel elle peut recevoir de la nourriture et réguler au mieux qu’elle peut les relations parfois conflictuelles entre la fratrie. Les enfants contribuent eux-mêmes au mystère des lieux, empêchant les étrangers d’y pénétrer et cultivant une sorte de frontière immense entre le réel et l’imaginaire de cette maman.

Vladimir Durán qui signe son premier film ne donne aucune clé à son récit à tiroirs. Parfois, le propos laisse supposer que la mère est folle et qu’elle est recluse dans son placard comme une malade que les médicaments ne parviendraient pas à calmer. Les jeunes n’interrogent en aucun cas l’étrangeté de leur situation familiale. Au contraire, ils entretiennent cette situation en lui faisant passer par le cercle laissé par le miroir de quoi se chauffer, regarder des films, lire ou plus basiquement se nourrir. La photographie est très sombre, accentuant ainsi le sentiment d’enfermement et de frayeur. Le jeu des comédiens contribue aussi à une sorte de confusion, refusant toute forme d’excès, de sentimentalisme ou d’émotion.

Adios entusiasmo est un film au mystère absolu. Les dialogues s’enchaînent entre les enfants et la mère dont on ne perçoit que la voix lointaine, séparée d’eux par le mur de la salle de bain. La privation d’amour maternel qu’elle leur fait subir semble une sorte de métaphore anxiogène de la maltraitance commise sur des enfants, l’art et la création musicale ou théâtrale devenant l’unique espace de liberté morale et affective pour la fratrie. Curieusement, personne de l’extérieur ne daigne mettre à mal ce plafond de verre qui sépare les enfants de leur mère, illustration peut-être supplémentaire de la puissance avec laquelle certaines familles parviennent à taire les maltraitances qu’elles font subir à leurs enfants. Mais tout cela demeure de l’ordre de la supposition. Vladimir Durán n’apporte pas de réponses évidentes et marquées à cette situation. La mère lutte contre toutes les conventions, s’évertuant à nourrir l’étrangeté de sa réclusion, jusqu’à ce qu’elle semble devenir une sorte de fantôme à elle-même et à ses propres enfants, malgré l’anniversaire que la famille a organisé en son honneur.

Force est de constater qu’Adios entusiasmo est un film inclassable et ténébreux. Pour en savourer l’intérêt, il faut se laisser aller à l’étrangeté des scènes, comme on le ferait finalement pour un roman surréaliste du temps de Breton ou d’Éluard, dans l’attente que ce drôle de miroir qui sépare la mère de sa famille apporte des réponses.