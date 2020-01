Albert Camus, l’icône de la révolte

News : Albert Camus demeure l’un des écrivains les plus français les plus lus au monde. Ainsi, son roman le plus connu, L’Étranger, a été traduit en soixante-huit langues. Au-delà de sa notoriété littéraire, l’auteur, mort dans un accident de voiture, le 4 janvier 1960, demeure une référence pour celles et ceux qui, se réclamant d’un humanisme intransigeant, luttent contre toutes les formes de totalitarisme et d’oppression de l’individu. Entremêlant vie privée et vie publique, le film s’inscrit dans le sillon de la pensée camusienne, qui n’a jamais dissocié la pensée et l’expérience du réel. La fille de l’auteur, Catherine Camus, mais aussi l’essayiste et professeur de philosophie Raphaël Enthoven, le chanteur Abd al Malik et d’autres intervenants témoignent de l’actualité de cet auteur épris de justice et d’égalité.