Alice Guy - José-Louis Bocquet, Catel Muller - la chronique BD

Résumé : Née en France en 1873, trimbalée entre la Suisse, le Chili et Paris, où son père ruiné succombe, Alice Guy a semble-t-il la chance de devenir sténodactylo pour ne pas se marier immédiatement. Mais son talent la poussera bien plus loin, heureusement pour le cinéma français et américain...

"Les frères Lumière ont été les premiers réalisateurs de films de cinéma. Je ne suis que la première réalisatrice." confiait, humblement, Alice Guy dans les années 1950, au crépuscule de sa vie, ayant vu sa carrière déjà stoppée et surtout oubliée avant cela. L’histoire n’a jamais été tendre avec les femmes, notamment lorsqu’elles faisaient un travail jugé trop masculin, et qu’elles le faisaient mieux que la plupart de leurs rivaux mâles. Alice Guy est donc une de ces héroïnes que personne ne connaissait alors que les noms Lumière, Pathé et Gaumont se sont imposés, tout comme le terme cinéma s’est imposé alors que cinquante appareils du même acabit se nommaient alors différemment. Ce n’est que justice que cette entreprise biographique d’une héroïne clandestine, portée par le duo Muller/Bocquet qui est coutumier du fait : après Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker et Olympe de Gouges, une nouvelle force émerge des coulisses de l’Histoire à travers les planches du roman graphique. Et c’est comme d’habitude d’une précision ferme, d’une recherche cadrée, d’un apport maximal.

José-Louis Bocquet, Catel Muller / Casterman

En parlant d’habitude, les amateurs retrouveront avec plaisir ces pages de noir et de blanc impeccables, de ce trait qui paraît ne pas être assuré alors qu’il débouche sur une vérité formidable, sur un passage plein d’émotions forcément romancées mais tellement dans le vrai... On voit se dérouler la vie de cette femme sans artifices, sinon ceux qu’elle utilise pour ses premiers films, choux en carton ou éclairages factices ; on s’attache et on ressent d’autant plus l’injustice qui lui est faite que le dessin est sobre, modeste, tout à son image. L’image donc, ce fil rouge de l’ouvrage, qu’elle soit animée ou figée, photographie ou dessin, continue donc de faire œuvre quels que soient le format et l’époque.

José-Louis Bocquet, Catel Muller / Casterman

Impeccable de justesse biographique, irréprochable dans son but de justice historique et de reconnaissance culturelle, Alice Guy s’inscrit comme un ouvrage à la fois savant et passionnant : la marque des plus grands.