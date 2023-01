Alis - Clare Weiskopf, Nicolas van Hemelryck - critique

Résumé : Comment se construire une "nouvelle vie" quand on est né dans la pauvreté ? Par un acte créatif, huit adolescentes ayant vécu dans les rues de Bogota donnent vie à une camarade de classe fictive.

Critique : L’Arcadia n’est pas seulement un centre éducatif qui offre à des jeunes filles désœuvrées un espace d’apprentissage et de socialisation. C’est un espace théâtral où deux réalisateurs proposent des ateliers de création artistique. Alis raconte ainsi le miracle possible de l’expérience cinématographique et de l’éducation spécialisée, comme si ces deux univers professionnels, si éloignés, pouvaient se rejoindre à travers le visage de ces jeunes. Les adolescentes se succèdent devant l’œil de la caméra et laissent libre cours à leur imagination, déroulant devant le spectateur le roman de leurs existences.

Alis est un personnage imaginaire qui partage avec ces huit adolescentes un bout de leur existence. Elle est affublée de tous les caractères, est capable de rires, de pleurs. Elle mesure qu’elle rêve de quitter ce centre serti de barbelés, tout en sachant qu’à l’extérieur elle ne possède rien et risque de se perdre dans les rues de Bogota. En réalité, les jeunes filles témoignent avec une pudeur et une spontanéité déconcertante, ce qu’elles sont devenues, elles, dans cet espace d’éducation, et ce vers quoi elles auraient pu sombrer sans lui.

Le film s’attache avec grand soin aux couleurs et à la lumière. Le lieu où les jeunes filles se confient depuis leur chaise s’inscrit en écho parfait avec les couleurs des murs du centre éducatif. Le regard des gamines se détourne de la caméra, comme si leurs confidences s’écrivaient dans un rapport complexe avec l’intime, l’imaginaire et le réel. Clare Weiskopf et Nicolas van Hemelryck façonnent un objet de cinéma dont les personnages s’élaborent à la fois dans le récit que les jeunes femmes tissent de cette Alis supposée, et dans les couleurs, les émotions que leur visage renvoie s’agissant de leurs propres existences. Parfois, les confidences sont interrompues par une vue sur les bâtiments, une promenade dans le parc, ou tout simplement des gestes timides échangés entre ces jeunes filles.

Alis est un film simple, pur, débarrassé de toute fioriture cinématographique inutile. Il va droit au cœur de ces adolescentes qui ont été séparées de leur famille à cause de leur sexualité, de leur condition sociale, ou parfois juste le souvenir confus d’un abandon. En réalité, il aurait pu être tourné en France ou ailleurs car il parle de la maltraitance commise contre les enfants, l’horreur de la prostitution des enfants, le chaos provoqué par les inégalités sociales, le manque d’éducation. On est admiratif devant la dignité avec laquelle ces jeunes femmes racontent leur histoire. Aucune larme ou presque pas, aucun passage violent, juste la brutalité d’une enfance meurtrie et empêchée.