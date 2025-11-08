Alouettes, le fil à la patte - Jiří Menzel - critique

Au temps de Zátopek
Satire corrosive du communisme d’État, le film de Menzel et Hrabal est empreint d’une douceur et d’un côté lunaire qui lui donnent encore plus de mordant.
- Réalisateur : Jiří Menzel
- Acteurs : Vlastimil Brodský, Rudolf Hrušínský, Vaclav Neckar, Jitka Zelenohorská, Jaroslav Satoranský, Věra Křesadlová
- Genre : Comédie dramatique, Politique
- Nationalité : Tchèque
- Distributeur : Malavida Films
- Editeur vidéo : Malavida
- Durée : 1h30mn
- Reprise: 23 février 2022
- Titre original : Skrivánci na niti
- Date de sortie : 16 mai 1990
- Festival : Festival de Berlin 1990
– Année de production : 1969
Résumé : Au début des années 1950 à Kladno, immense complexe industriel, quelques personnages nettoient une décharge de ferraille tout en dissertant sur Kant. Ils étaient médecin, philosophe, intellectuel, cuisinier... Ils sont en rééducation intensive pour perdre leurs réflexes bourgeois. Cependant rien ne les atteint et ils continuent dans une joyeuse nonchalance à s’entretenir du monde.
Critique : Tourné en 1969, ce film de Jiří Menzel, réalisateur remarqué pour sa contribution aux Petites perles au fond de l’eau et surtout pour le long-métrage Trains étroitement surveillés (1966), connut le même sort que son opus précédent Zlocin v santánu (Hongrie 1968) : Alouettes, le fil à la patte resta dans les placards pendant vingt ans pour n’être finalement présenté au public tchèque qu’en février 1990 alors même qu’il remportait l’Ours d’Or du Festival de Berlin (ex æquo avec Music Box de Costa Gavras), récompense qui allait lui assurer une large diffusion internationale (sortie française le 16 mai de la même année).
Cette interdiction ne surprendra pas à la vision d’un film dont le scénario est inspiré d’une nouvelle de Bohumir Hrabal (d’ailleurs auteur de l’adaptation) et qui, dans le décor lunaire d’un immense complexe sidérurgique, dresse un tableau doucement ubuesque de la Tchécoslovaquie communiste du début des années 50, monde où règne un absurde néanmoins régi par des règles imparables : toute expression un tant soit peu critique à l’égard du régime et de l’idéologie dominante est immanquablement sanctionnée par l’apparition d’une voiture de police dans laquelle le dissident est gentiment invité à monter.
- © 1969 Filmové Studio Barrandov © 2020 Malavida. Tous droits réservés.
La charge politique sans détour étonne, même dans le contexte du printemps de Prague dont l’esprit semble avoir perduré quelque temps encore après l’invasion des troupes soviétiques, le 21 août 1968.
La virulence sarcastique du propos est encore renforcée par l’humour (parfois égrillard) et la paradoxale douceur qui imprègnent tout le film. Les intellectuels en phase de rééducation dans l’usine se lancent dans de vastes débats politico-philosophiques émaillés de citations, s’enflamment pour les victoires du coureur de fond Emil Zátopek (la locomotive tchèque) contre le Français Mimoun aux Jeux olympiques d’Helsinki) et communiquent avec les jeunes femmes condamnées elles aussi à travailler là (pour tentative de fuite à l’étranger) sous l’œil bienveillant d’un gentil policier - ange gardien dont on assiste au mariage avec une bohémienne un peu sauvage (ne pouvant dormir dans un lit, elle passe la nuit au-dessus de l’armoire).
Car Alouettes, le fil à la patte baigne dans une délicieuse ambiance poétique qui doit beaucoup aux dialogues de Hrabal mais aussi à la mise en scène, légère et inspirée, de Menzel, et au charme rêveur des interprètes.
Le DVD
- © Malavida
Le film de Menzel avait bien évidemment sa place dans la passionnante collection tchèque de Malavida. C’est chose faite.
Les suppléments
Pas de suppléments sur le DVD mais, comme pour les autres titres de la collection, un livret de 16 pages (qui ne nous a pas été fourni) contenant une interview du réalisateur réalisée en 1968 par A. Liehm.
L’image
Jolies couleurs un peu pastel et définition plus que correcte permettent d’apprécier dans les meilleures conditions les indéniables qualités visuelles de ce joli film.
Le son
Son mono parfaitement net avec des voix post-synchronisées très présentes se détachant sur les bruitages d’ambiance.
– Ours d’Or à Berlin en 1990
– Reprises en France : 1998, 2003, 2010, 2022.
