Amen . T.1 . Ishoa ou la précession des équinoxes – Georges Bess – la chronique BD

Résumé : « Partis de la Terre, les hommes ont essaimé partout dans la galaxie. Ils ont emporté avec eux leurs croyances et leurs conflits. Ainsi ont essaimé aussi les guerres de religion ». Dans ce contexte, la Coalition composée des adorateurs du dieu Om et principale puissance de la galaxie, a envoyé son vaisseau amiral, le Destiny, pour mener une mission d’exploration de la planète Arcadia. Cette planète recèle de nombreux mystères, et la mission n’est pas sans risques puisque plusieurs années auparavant, deux expéditions de la Coalition envoyées vers Arcadia ont disparues sans laisser de traces…Commanditée par le puissant Sir Raleigh, l’expédition est composée de moines fanatiques et de mercenaires sanguinaires. Elle est dirigée sur place par Ishoa, un esclave affranchi issu d’un peuple massacré, les Yidz, et le principal protégé de Sir Raleigh. Il est chargé de retrouver un personnage qui pourrait sauver la Coalition d’une apocalypse...

Georges Bess transpose dans ce space opera la figure impitoyable de l’Inquisition, qui sème la mort et massacre des peuples entiers au nom de Dieu, pour tourner le fanatisme en dérision en convoquant un imaginaire de la conquista familier du lecteur. Les moines s’appuient sur des mercenaires repris de justice surarmés pour mener une « campagne d’évangélisation » de la planète Arcadia, une opération qui semble à bien des égards tenir de la mission suicide. Arcadia se présente comme une planète hostile peuplée d’étranges individus et d’une faune et d’une flore aussi exotiques que dangereux. Principal protagoniste de cette histoire, Ishoa appartient à une minorité qui a quasiment disparue de la Galaxie, les Yidz, dont la similitude avec les Juifs est transparente dans la bande dessinée. Georges Bess – Éditions Glénat Georges Bess s’appuie sur la finesse de son trait et sur une large palette chromatique pour donner vie à un univers foisonnant et à des personnages hauts en couleurs et volontiers caricaturaux. À travers le récit d’une expédition en pleine forêt, l’artiste prend plaisir à mettre en scène la confrontation entre la technique et la prétendue civilisation portée par la Coalition et une nature sauvage impossible à domestiquer. Georges Bess – Éditions Glénat Cette stratégie de narration laisse une sensation de déjà-vu chez le lecteur adepte de récits de science-fiction. Il faut dire que Georges Bess s’inspire, aussi bien dans son trait que dans ses thèmes, de la SF portée dans les années 1970 par Métal hurlant. Amen rend à ce titre un bel hommage à la célèbre revue et l’album devrait séduire les amateurs d’une science-fiction à la sauce Jodorowski.

64 pages – 14, 95 €

