Nanairo inko T1 & T2 - La chronique BD

Lorsque l’acteur principal d’une pièce meurt ou disparaît avant la première, il ne reste plus qu’une solution : faire appel à l’Ara aux sept couleurs qui le remplacera au pied levé. Personne ne connaît sa véritable identité. On dit de lui qu’il n’est pas un professionnel, mais beaucoup reconnaissent en lui le meilleur acteur du Japon, passé maître dans l’art du travestissement. Donnez-lui le texte d’une pièce trois heures avant le lever de rideau, il vous offrira en retour une interprétation magistrale. Malheureusement, tout serait trop simple s’il n’y avait pas un prix à payer : l’Ara aux sept couleurs n’est pas seulement le plus grand des comédiens, mais aussi et surtout le plus insaisissable des voleurs, il se payera grassement en dérobant les portefeuilles et bijoux des personnes les plus fortunées du public.

Avec Nanairo Inko, Tezuka témoigne de son amour pour le théâtre. Chacune de la petite dizaine d’histoires qui composent chaque tome repose sur une pièce illustre (Hamlet de Shakespeare, Les bas-fonds de Gorki, Une maison de poupée d’Ibsen, Le malentendu de Camus, etc...) Et comme souvent lorsqu’il est question de mise en abîme, de la réalité aux planches, il n’y a qu’un pas que le mystérieux héros franchit allégrement. Autour de la pièce se joue toujours une autre intrigue qui, par le plus grand des hasards que seul les meilleurs raconteurs d’histoire arrivent à nous faire avaler, ressemble étrangement à la pièce en question. Dans d’autres histoires, c’est une situation de la vie ordinaire qui tout d’un coup semble se calquer sur une pièce de théâtre bien connue. Bien que reposant toutes sur un même principe, chacune de ces histoires surprend. Tezuka a su varier les ambiances et les entrées en matière pour éviter les redondances inutiles auxquelles la logique itérative de l’entreprise aurait pu le condamner.

A y regarder de plus près, l’Ara aux sept couleurs possède plus d’un point commun avec Black Jack, autre personnage de Tezuka. Tous deux sont des êtres mystérieux qui, en plus d’exercer un noble art (le théâtre et la chirurgie), se révèlent d’une grande cupidité. Malgré cette ambiguïté de taille, l’acteur génial est souvent synonyme de félicité pour ceux qui croisent sa route. Après son passage, l’argent enfin disparu remet les protagonistes face à eux-mêmes, leur destin et leurs errements.

En y regardant à deux fois, on observera que l’audace et l’agilité du personnage pour se déguiser et gruger son entourage ne sont pas sans rapport avec un autre héros, bien plus proche de nous, le célèbre Arsène Lupin. Le plaisir que l’on prend à suivre les aventures de l’acteur voleur rappelle celui que le gentleman cambrioleur a procuré à plusieurs générations de lecteurs. Tezuka partage avec Maurice Leblanc le goût pour le coup de théâtre et le rocambolesque. Le talent aussi.