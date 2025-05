Amoureux solitaire - Jérémy Lorca - critique

Résumé : J’avais dix-sept ans, c’était l’été, je lisais Françoise Sagan sur une plage en Italie, elle portait une robe fendue et feuilletait Vogue en sirotant una crema di caffè, c’était mon premier amour, c’était beau... sauf que quand je l’ai quittée, je suis devenu gay, elle est devenue actrice porno. Compliqué. Depuis j’ai enchaîné les déconvenues jusqu’à la rupture de trop, même Larusso, les Moscow Mule et Hemingway n’ont rien pu faire alors retournons en Italie ensemble pour essayer de comprendre... Mais ne vous sentez pas obligé-e-s de faire du porno après.

Critique : Pur produit Ch’ti, né dans une petite ville de la région Nord-Pas-de-Calais devenue Hauts-de-France, le jeune Jérémy fuit un cadre trop étroit pour lui et court se réfugier vers la capitale, où tout ne sera pas simple cependant.

Jérémy Lorca fait quelques apparitions dans les films 99 francs et Ma vie n’est pas une comédie romantique, ainsi que la série télévisée Plus belle la vie. Il s’essaie ensuite à la rédaction d’un roman (Cherchez le garçon) et au one-man-show avec Bon à marier (2015) : il y est question de coming out et de quête de l’autre en vue d’une relation sûre et durable, pouvant même aller jusqu’au mariage. En 2018, à Avignon, il présente son deuxième spectacle Viens, on se marre qui parle de sexe, féminisme, homophobie, terrorisme et quelques autres sujets.

En 2024, il revient avec Amoureux solitaire où, suite à la rupture de trop, il nous invite à partager ses déboires amoureux, ceux à travers lesquels bon nombre d’entre nous pourra se reconnaître ; et sa perte de confiance en lui déjà bien mise à mal par une famille chaotique. Il n’oublie pas non plus de poursuivre sa réflexion sur des questions hautement existentielles, comme celle de savoir si l’on brise la chaîne du froid en remettant des surgelés en rayon après les avoir gardés avec soi durant plusieurs minutes.

Entre élégance et fragilité, notre attachant trublion donne un nouvel élan au monologue comique. Vêtu d’un long manteau croisé, les pieds solidement plantés dans des chaussures d’un noir étincelant, il confie au public ses failles, ses doutes, ses révoltes avec une franchise touchante. Certaines anecdotes sont crûment énoncées mais, grâce à leur authenticité et à la tendresse ambiante, ne tombent jamais dans la vulgarité. Sans aucun doute, l’autodérision mâtinée d’une sincère humilité installe vite un climat de complicité et d’empathie, qu’un soupçon d’impertinence ne manque pas de secouer juste là où il faut. Et pour ne rien gâter, un texte intelligemment écrit, truffé de mots qui sonnent juste, sert d’écrin à ce parfait jeu d’équilibriste.

Face à ce spectacle plus subtil que tonitruant, on sourit plus que l’on ne rit. Un intermède de poésie et de sensibilité qui fait du bien.