En route ! - Les Films du Whippet - critique

Résumé : Qu’il est bon de parcourir le monde ou simplement découvrir son environnement… Ici ou là, nos petits aventuriers : une charmante escargote, une fratrie de lapereaux, un jeune dragon, deux sœurs hermines, un agneau dans les nuages, et un petit garçon vont cheminer, naviguer, explorer et s’entraider. Chaque jour est un nouveau chemin pour grandir, s’émerveiller et s’ouvrir au monde.

Le 21 janvier 2026, Les Films du Whippet programment une collection de six court-métrages d’animation à destination des tout-petits (mais pas que). Polyvalence technique et éveil des sens sont les maîtres-mots de cette sublime programmation.

Programme : L’escargote à Paris de Alexeï Mironov et Yulia Matrosova (Russie, 2014, 3mn45) - Sevanik, le petit dragon de Harutyun Tumaghyan (Arménie, 2023, 7mn15) - La balade de Mazayka de Yuri Chaika-Pronin (Russie, 2023, 3mn55) - Mû et la source divine de Malin Neumann (Allemagne, 2024, 6mn25) - Aller & Retour de Lucia Bulgheroni et Michele Greco (Italie, 2025, 9mn) - Songe d’un petit agneau de Hamid Karimian (Iran, 2015, 5mn)

Critique : Je me souviens. J’avais cinq ans. La salle de cinéma de quartier dans laquelle mon père m’avait amené était plongée dans le noir. C’était la première fois que je me retrouvais dans un tel endroit. Figé, je regardais l’écran s’illuminer, sans vraiment me rendre compte que j’y retournerais, que j’allais passer ma vie à chercher à retrouver cette sensation précise : celle d’être petit face à des images immenses, offertes dans le silence respectueux d’une salle obscure.

J’y retournerai, pour explorer ces visions-là. Un escargot décidé à parcourir le monde, jusqu’à Paris, portant sur sa coquille le poids léger de la curiosité. Un dragon bleu qui se chamaille avec son ami le nuage, comme on se dispute dans la cour de récréation avant de se réconcilier. Des lapins folkloriques arrachés à la noyade, un enfant en quête d’émotions sur les dos d’une loutre, des hermines qui s’éveillent lentement de l’hibernation, un agneau avançant, confiant, guidé par la flûte d’un enfant. Autant de fragments d’histoires simples et précieuses, qui composent une mosaïque de poésie à hauteur d’enfance.

Cet après-midi-là, j’aurai vu et entendu la poésie. J’ai eu peur aussi. Une peur franche, presque primitive, quand le chasseur est apparu, enveloppé d’une aura sombre et maléfique, incarnation du danger sans visage. J’ai été traversé par une tristesse douce-amère, mêlée de soulagement, lorsque Mû à laissé couler toutes ses larmes, jusqu’à créer une rivière : un chagrin qui devient paysage, une peine qui se transforme en passage. J’ai senti l’excitation mêlée à la sagesse de cet escargot voyageur, conscient que le monde est vaste mais que chaque pas, même lent, compte.

C’était un voyage. Un voyage sensoriel, émotionnel, presque initiatique. Les sonorités balkanes, aquatiques, moscovites, orientales, tissent une géographie imaginaire qui déborde de l’écran et transporte bien au-delà de son siège. Elles me ramènent à ce fauteuil où j’étais vissé, immobile et pourtant subjugué par des images animées d’une nature brute, organique, vibrante.

En route ! murmure le monde. Il laisse aux tout-petits la liberté de ressentir avant de comprendre, de trembler, de s’émerveiller, de pleurer parfois.

Il rappelle aussi aux adultes que le cinéma est un discours mêlé à un battement de cœur au fond du noir.