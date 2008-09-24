Critique

CINÉMA

L’homme de Londres - Béla Tarr - critique

Il était une fois la révolution

Le 6 janvier 2026

Que ceux qui ont sifflé Béla Tarr lors de la projection cannoise (et ils étaient nombreux) se rassurent : il ne les aime pas non plus.

    Cette adaptation de Simenon, essentiellement composée de plans séquences interminables et de longs travellings, a certes une cohérence stylistique et reste fidèle à l’univers sombre et morbide de l’écrivain. Fallait-il pour autant présenter une telle vision glauque, et infliger ce hiératisme glacial ? On sauvera un beau plan de larmes féminines et le jeu sensible de Tilda Swinton, doublée en hongrois. Ce cinéma faussement moderne (n’est pas Angelopoulos qui veut) tient cependant davantage du pensum que de la création. Il a mis près de deux à sortir en salles. Vous voilà prévenus...
