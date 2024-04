Anatomie d’un cœur – Antonia Bañados – la chronique BD

Résumé : Aurora est une jeune étudiante chilienne qui entre à la faculté de médecine de Santiago au Chili. Elle sait depuis longtemps que c’est la voie qu’elle veut suivre, elle a toujours été studieuse et intègre donc la faculté de médecine. À cette époque, il y a encore peu de femmes dans les cohortes d’étudiants. Nous la suivons tout au long de son parcours d’études et professionnel…et nous la suivons aussi tout au long de son parcours de femme, amoureuse.

Critique : Antonia Bañados est une artiste chilienne. Avec cet album, elle publie sa première bande dessinée en français : un projet d’écriture développé à la maison des auteurs d’Angoulême et édité par Sarbacane. L’histoire est une fiction, même si l’on comprend avec les remerciements placés au début de l’album que l’autrice a interrogé son histoire familiale.

Le récit est le portrait d’une femme, Aurora. Elle est la grand-mère de Marina, un personnage que l’on croise au début et à la fin de l’album. Dès sa plus jeune enfance, Aurora jouait à disséquer ses poupées : rien d’étonnant donc de la voir s’orienter vers la faculté de médecine. Le lecteur commence à la suivre dans ses études et plus particulièrement dans les cours d’anatomie et les travaux pratiques qui ont comme objet la dissection de cadavres. Entourée de garçons, elle tombe sous le charme de son tuteur, à peine plus âgée qu’elle. Le courant passe entre les deux. Le cœur d’Aurora se trouble pour la première fois…. Studieuse, elle tente de faire taire les élans de son cœur, pourtant les sentiments amoureux ne cessent jamais d’exister.

L’album est chapitré, le temps de lecture peut ainsi être séquencé. Des temps de respiration qui sont comme des invitations à prendre quelques instants pour savourer la délicatesse des émotions exprimées ou pour se remettre des histoires de dissection parfois cocasses. L’ensemble donne une lecture fluide.

Le récit est, dans les détails, à la fois cru et subtil. Le trait du dessin est toujours doux. Les images évoquent parfois ce que les mots ne peuvent exprimer : des mains qui s’entrelacent et d’autres plus loin qui se crispent…. Des jardins qui fleurissent et des fleurs qui fanent. La dominance du bleu remplace le noir et gris qui aurait pu être choisi pour ce récit rétrospectif et se révèle agir comme un baume dans cet album, c’est une couleur qui tempère. La mort est, en effet, présente tout au long du récit, qu’il s’agisse des cadavres, d’enterrements, de cimetières, des sévices de la dictature chilienne et des petites morts intérieures, celles qui restent tues. Et pourtant, l’histoire n’est pas sombre, plutôt mélancolique, car la vie et l’amour parcourent aussi toutes les pages de ce livre.

Un beau moment de lecture, pour l’histoire d’une jeune fille brillante devenue une médecin reconnue et dont le cœur a toujours gardé vibrant le sentiment d’un amour irrésolu.