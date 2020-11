Blackfury T.2 - Stéphane Goddard, Fargue - chronique BD

Résumé : Persuadé que Sky n’est plus, Shide perd foi dans l’U.P.O au risque de se mettre en danger. Datura, toujours en quête du trône intrigue toujours plus, quitte à chercher le soutien d’une certaine ex-agent de l’U.P.O.

On avait quitté Shide à la fin du tome 1, détruit par la disparition de Sky, sa compagne et l’amour de sa vie. Enlevée puis relâchée par l’usurpatrice Datura, elle était désormais au courant de beaucoup trop d’informations concernant l’U.P.O et le Triumvirat. Ces derniers, des triplés hyper-intelligents n’hésitèrent pas et organisèrent la mort de Sky, faisant porter la responsabilité sur l’alliance du Styx, le groupuscule terroriste mené par Datura.

Alors commence le tome 2. Blackfury accompagné par son nouvel agent de liaison, traque un chaman dont les talents pourraient guérir l’Impératrice Meisha du mal qui la transforme petit à petit en statue de pierre. Troublé par les événements et la mort de Sky, la symbiose qu’il entretient avec son armure en manta-graphène s’étiole et le rend vulnérable. Or, son comportement ne passe pas inaperçu auprès du Triumvirat, qui n’attend qu’un faux pas de sa part pour l’éliminer lui ainsi que toute preuve de faiblesse au sein de l’U.P.O.

Datura, quant à elle, est informée par la voix étrange qui résonne dans sa tête que Sky n’est pas morte, mais nécessite une aide urgente. Déterminée à sauver l’espionne qu’elle est persuadée de pouvoir retourner contre le trio diabolique, elle part la sauver, la retrouvant aux griffes d’aigles colossaux et monstrueusement dangereux. Les deux femmes s’étant accordées pour détruire l’U.P.O, Sky se lance seule à l’attaque de la base secrète de l’organisation. Elle fait alors preuve de toutes ses techniques de combat et capacités de camouflage et découvre les sombres secrets dissimulés par le Triumvirat.

Stéphane Goddard, Fargue / Mahô Editions

Prenant une véritable tournure d’œuvre chorale, le deuxième opus de la saga Blackfury ne déçoit pas, loin de là. Shide, Sky et Datura prennent lentement, mais sûrement des chemins qui les mèneront à se croiser, se retrouver ou se séparer, sur un fond d’intrigue à l’échelle de la galaxie. Leur route croise également celle de nombreux autres protagonistes que l’on attend avec impatience de découvrir plus intimement. On découvre également de nouveaux paysages, de nouveaux lieux, une nouvelle faune telle que la jungle d’Avika et ses centaures tigre ou encore le night-club Hysteria, lieu d’un superbe affrontement.

Stéphane Goddard, Fargue / Mahô Editions

Pour les graphismes, Stéphane Goddard continue de nous bluffer. La finesse et la pureté des lignes, le mouvement des personnages et la profondeur du noir inscrivent le manga dans une modernité affolante. L’auteur va même plus loin puisque après un premier tome aux reflets d’or, celui-ci nous plonge dans des camaïeux de rouge et carmin, reflets de la passion des personnages. On retrouve encore des références aux comics US dans la narration incroyable de certaines pages, où l’action de Sky et de Blackfury se lit en parallèle, l’une dans les cases supérieures de la double page, et l’autre sur celle inférieure.

Si Stéphane Goddard continue de nous surprendre avec ces références et innovations, l’attente des prochains tomes n’en sera que plus difficile !

Stéphane Goddard, Fargue / Mahô Editions

Un dernier mot sur le cahier graphique disponible en fin d’ouvrage, qui complète magnifiquement l’imaginaire de Blackfury. Tout comme les nombreuses doubles planches présentes durant le récit, le détail des dessins de Stéphane Goddard est incroyable.