La tempête – Violette Vaïsse – la chronique BD

Résumé : Voilà 20 ans que Sophie se bat contre le cancer du sein. Elle peut compter dans son combat sur l’appui de son mari et de ses trois enfants, dont la narratrice – et double de l’autrice – Violette. Il faut dire que, du Maroc à la France, la petite famille a grandi avec la maladie de cette mère qui ne s’en laisse pas compter. Ensemble, ils espèrent pouvoir surmonter cette tempête qui menace d’amputer leur famille.

Violette Vaïsse / Éd. L'Agrume

Critique :Difficile de traiter d’un sujet d’un sujet aussi délicat que le cancer sans adopter un ton pathétique, surtout lorsque le récit figure à la première personne. Et pourtant, Violette Vaïsse réussit le tour de force de forger un récit plein d’espérance et de petites joies en centrant son récit sur la maladie de sa mère, et ses conséquence pour sa famille. L’autrice insiste sur le chamboulement que la nouvelle de la maladie a provoqué au sein de cette famille soudée qui vit au Maroc. Il faut, du jour au lendemain, s’adapter aux longs séjours en France d’une mère qui part se soigner, et vivre avec la menace constante que le traitement ne fonctionne pas. Mais loin de s’apitoyer sur son sort, la petite famille continue à aller de l’avant, bien aimée par la force de caractère de Sophie, qui parvient à rassurer les siens à sa façon. On sent ainsi l’affection et l’admiration que l’autrice voue à cette figure maternelle.

Issue de la littérature enfantine, l’autrice rend un hommage appuyé à Claude Ponti et Florence Seyvos, auteurs de La tempête (L’École des Loisirs, 1993) auquel se réfère de façon explicite Violette Vaïsse, qui insère même sa source d’inspiration dans son récit. Le dessin de Violette Vaïsse, fait de grandes cases dotées d’aplats de couleurs vives, doit ainsi beaucoup à littérature jeunesse et donne à l’album sa tonalité légère. L’album se dévore rapidement – peut-être un peu trop – car il aurait été intéressant de creuser certains personnages (le médecin) ou certaines situations (l’installation des enfants en France). On ressort toutefois de cette lecture revigoré, avec le sentiment qu’en dépit des embûches, l’espoir de jours heureux reste permis.