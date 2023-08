Anne Bonny - Matteo Mastragostino, Alessandro Ranghiasci – la chronique BD

Résumé : Cork, Irlande, début du XVIIIe siècle. L’avocat William Cormac profite du retrait de sa femme dans leur maison de campagne pour laisser libre court à sa passion pour sa cuisinière, Peg. Dénoncés par une servante, les amants adultères voient le brutal retour de Mme Cormac, revenue tout spécialement pour renvoyer Peg. Dévasté, William recueille quelques mois plus tard un jeune commis prénommé Andrew, enfant d’un lointain cousin, qu’il s’applique à éduquer et à former. Comprenant qu’Adrew est en réalité l’enfant de Peg et William, la servante alerte Mme Cormac, qui revient bien décidée à régler la situation. Cette fois-ci, William chasse Madame et sa servante afin de vivre avec maîtresse et enfant… avant d’être forcé d’émigrer au Nouveau Monde, à la suite de la vengeance publique de sa femme. Quelques année plus tard, aux Amériques, Peg est gravement malade, et Andrew… en fait, Anne… est devenue une jeune femme indépendante, colérique et bien décidée à vivre comme elle l’entend. Anne a grandit bien loin du grand large et du monde de la piraterie... dont elle deviendra pourtant l’une des légendes.

Critique :Sont conservés très peu de témoignages de l’existence de femmes pirates, dont la majeure partie est postérieure et enjolivée par la légende. Si on sait que l’autre grande figure féminine de l’Age d’Or de la piraterie, Mary Read, est morte de fièvre en prison, le destin d’Anne Bonny reste bien plus énigmatique et laisse, de fait, libre court à l’interprétation. Le peu de sources dont nous disposons sont les légendes et quelques très rares documents officiels postérieurs, souvent rédigés par des pirates eux-mêmes. L’inspiration principale de Matteo Mastragostino provient de L’Histoire générale des plus fameux pirates de Daniel Defoe.

Le scénariste prend le parti d’exploiter le flou romantique enveloppant Anne Bonny, pour en livrer une interprétation très libre et romancée, parfois bien manichéenne – format court du support oblige peut-être… Son enfance illégitime et non-conventionnelle est bien évoquée, mais on regrette un peu que sa si riche, bien que brève, vie de femme ne soit qu’esquissée, qu’on devine notre héroïne bien moins indépendante qu’elle ne le fut apparemment : elle a été pirate sous des habits d’hommes, y compris sans ses amants pour l’accompagner ou la protéger, sa probable histoire homosexuelle avec Mary Read n’est pas même évoquée, pas plus que leur comportement transgenre alternatif. Son caractère d’enfant gâtée « soupe au lait » est bien rendu, mais rien n’est dit de ses actes de sauvagerie gratuite. Le réalisme de sa capture, sur un bateau quasiment pas défendu par ses pirates ivres morts semble respecter les témoignages, mais on aménage ensuite une sortie de prison façon Disneyland, pour offrir un (trop) beau happy end à un personnage fictif qui démontre bien plus de droiture que la réelle Anne Bonny. Un parti pris des auteurs, qui semblent pourtant vouloir livrer une certaine réflexion sur la condition de la femme du XVIIIe siècle.

Matteo Mastragostino, Alessandro Ranghiasci / Boîte à bulles

Il n’en demeure pas moins qu’on se plaît à retrouver cette image d’Épinal de la piraterie libre et pétrie de principes. On vogue avec ses légendes : Calicot Jack Rackam, Mary Read, dont l’histoire très brièvement évoquée semble l’être plus fidèlement, d’ailleurs, au gré(ement ?) d’une bande dessinée typique des récits d’aventure : fuite, alliances et trahisons, amours coupables, personnages forts et charismatiques, emportés par leurs valeurs et leurs égos.

La lecture est fluide, la composition claire et propre, les couleurs sont vives. Le dessins expressif, que d’aucuns pourraient trouver un peu « rugueux », va à l’essentiel, tout en rendant très bien les émotions. Dommage qu’une erreur d’impression (planche 110 oubliée, planche 114 doublée) oblige l’insertion d’un bristol en début d’ouvrage.

En bref, une BD d’aventure, typique de celles de notre adolescence, par l’histoire autant que par le trait, qui ravira les fans d’embruns. Et que la nostalgie fait du bien !