Anzu, chat-fantôme - Yoko Kuno, Nobuhiro Yamashita - critique

Résumé : L’histoire de Karin, onze ans, abandonnée par son père chez son grand-père, le moine d’une petite ville côtière de la province japonaise. Celui-ci demande à Anzu, son chat-fantôme jovial et serviable bien qu’assez capricieux, de veiller sur elle. La rencontre de leurs caractères bien trempés provoque des étincelles, du moins au début...

Critique : Abandonnée chez son grand-père par un papa pour le moins irresponsable, la jeune Karin tombe sous la coupe d’Anzu, un chat-fantôme doté de parole qui l’entraîne dans une aventure pleine de surprises, lui permettant ainsi de faire le deuil de sa mère disparue.

Voilà comment le long-métrage du réalisateur Shinji Imaoka peut être simplement résumé. Une intrigue concise d’à peine plus d’une heure trente, qui aborde, avec une certaine malice, les thèmes du deuil et du passage à l’adulte.

Prisonnière du chagrin qu’a fait naître en elle le départ précipité de sa mère dans l’au-delà, l’héroïne de cette histoire singulière dans son écriture et cependant convenue dans son traitement cinématographique, n’a d’autre choix que d’embrasser précocement la vie de jeune adulte. Mais comment accomplir cette tâche alors que l’adolescente nourrit toujours l’espoir secret de revoir un jour sa maman ? Tel est l’enjeu sur lequel se développe l’ensemble du récit.

Anzu, dont l’anthropomorphisme n’a d’égal que son caractère bien trempé, joue le rôle de guide spirituel et existentiel auprès de l’adolescente, qui semble à un véritable tournant de sa vie, lui présente tout un tas de personnages plus fantasmagoriques les uns que les autres, qui lui permettront de grandir et se construire. Mais abolir les frontières entre le monde des morts et celui des vivants n’est pas sans risque ni conséquence.

C’est dans cette mesure que ce voyage initiatique, abreuvé de discours et réflexions métaphysiques, bien plus riche en émotions qu’en rebondissements scénaristiques, parvient à toucher le spectateur.

L’on regrettera toutefois que le concept de chat-fantôme ne soit pas plus pertinent, ni ne serve davantage la diégèse. Le fait qu’Anzu soit un chat-fantôme n’a aucune espèce d’importance. Factuellement, il s’agit d’un chat anthropomorphe, qui fait les courses, la cuisine, le ménage, et devient presque malgré lui le gouvernant de Karin, qui est la véritable héroïne du film et dont le parcours initiatique et l’évolution intrinsèque et psychologique constituent le véritable cœur du métrage. Un film appréciable, qui ne prendra cependant pas place au panthéon des grands anime japonais.