Appels à films pour le festival Regards Croisés

News : Regards croisés est le premier festival où des personnes atteintes de handicap peuvent s’exprimer au cinéma et dont l’objectif est de valoriser leur inclusion dans l’entreprise. La quinzième édition de cette manifestation culturelle aura lieu du 8 au 10 novembre 2023 au Palais du Grand Large, à Saint-Malo.

L’an dernier, le festival a récompensé seize courts métrages et a remporté un vrai succès, avec pas moins de deux mille festivaliers au rendez-vous.

Dans quelques mois, le thème "métiers et handicaps" sera une nouvelle fois à l’honneur et, à cet effet, l’association L’Hippocampe, organisatrice de l’événement, lance un appel à films.

Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé ou en milieu ordinaire, mais également aux films d’entreprise. Sous forme de reportages, de fictions ou de témoignages, il s’agira de montrer en six minutes au maximum qu’être différent constitue une richesse pour l’entreprise.

Chaque candidat.e aura le choix de sa catégorie, selon ce qu’il souhaite aborder dans son court métrage : soit sa propre vie au travail ou celle des salarié.e.s, soit la politique de l’entreprise au titre de l’insertion des personnes en situation de handicap, soit sa façon personnelle de vivre son handicap, etc.

Pour participer, il convient de se rendre à cette adresse, avant le 25 septembre 2023 : www.festivalregardscroises.com/edition2023/inscrire-votre-film.

Chaque court métrage sera classé dans l’une des cinq catégories suivantes : milieux protégés et adaptés, milieux ordinaires, communication d’entreprise, autres regards, autres regards ESAT et Entreprise adaptée.