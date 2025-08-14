Après la chute – Arthur Miller - chronique livre

Résumé : « Après la chute » navigue dans les souvenirs de Quentin. Avocat marié deux fois, séparé deux fois, il rencontre Holga lors d’un voyage en Europe. Mais hanté par ses deux échecs précédents, il est angoissé à l’idée de cette nouvelle histoire. Le passé se rappelle à lui, entre le voyage à Auschwitz avec Holga, sa famille dysfonctionnelle, le maccarthysme qui a frappé deux de ses amis et ses propres doutes...

Critique : Arthur Miller écrit cette pièce de théâtre en 1992. Il explore différentes thématiques, comme l’innocence et la culpabilité, l’impact des petits mensonges du quotidien, le refus des compromis au jour le jour dans la vie personnelle et politique et surtout au cours de la période trouble de la chasse aux communistes.

De nombreux thèmes s’entrelacent en effet dans cette œuvre. Arthur Miller opte pour un dispositif dénudé. Le décor décrit est constitué de zones d’ombre et des restes d’un mirador nazi. Les personnages sont tour à tour éclairés ou plongés dans la pénombre. Nous sommes dans l’esprit de Quentin, qui s’adresse à nous pour faire le bilan de sa vie. Échouera-t-il avec Holga comme avant avec Maggie et Louise ? Et pourquoi a-t-il divorcé deux fois ? Qui est responsable, lui, ses ex-femmes, ou bien ses précédentes épouses et lui-même ?

Quentin, avocat, devra effectuer un long chemin au travers de ses souvenirs pour comprendre, avancer et trouver des réponses. Il a essayé d’être droit, selon ses critères, mais cela n’a pas marché. Ce n’est pas uniquement sa vie amoureuse qui remonte à la surface. Il y a aussi ses amis et son parcours professionnel, avec les deux personnages de Mickey et Lou, qui sont victimes ou coupables, dans la chasse aux communistes lancée par le sénateur McCarthy. Là encore, les notions de culpabilité et de responsabilité sont passées au crible. Où se situe Quentin entre celui qui veut donner des noms et celui qui refuse ? Qui a raison ? Rien n’est simple. Et l’ombre d’une autre tragédie plane sur Quentin, puisqu’Holga, sa nouvelle compagne, lui fait visiter l’ancien camp de concentration d’Auschwitz. Que retirer de ce voyage ? Que penser du nazisme, de ceux qui appuient sur le bouton, exécutent les ordres ? Qui est vraiment innocent dans ce drame de l’Histoire ? Peut-on croire encore à l’innocence après la Shoah et le maccarthysme ?

Quentin avance de questions en souvenirs, de doutes en scènes anciennes. Revit-il ces moments passés ou les personnages l’interpellent-ils dans son imaginaire ? Tout se mélange avant d’arriver à l’inéluctable conclusion.

Ce drame intérieur et ses attributs sobres permettent de passer d’une scène à l’autre sans changement de décor. Les personnages vont, viennent, au gré des mouvements de la mémoire de Quentin. Il revoit des souvenirs, s’interroge sur les causes de ses actions, s’adresse au spectateur, parfois dans des monologues denses et parfois avec une réplique cinglante.

On comprend à demi-mots les drames de son enfance, le premier choc psychologique, car Quentin se souvient aussi des moments avec ses parents et son frère Dan. Là encore, culpabilité et déni se mêlent.

Comment regarder avec le recul suffisant sa propre vie pour se juger ? C’est une des questions posées par Arthur Miller dans cette histoire composée comme un puzzle, où le spectateur tente d’assembler les différentes pièces de la vie de Quentin.

Après la chute est un drame épuré, qui nous plonge dans les réflexions intérieures et les doutes d’un avocat qui cherche sa vérité face à l’histoire et à lui-même.