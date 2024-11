Brume, tome 3 : La Source des secrets - Jérôme Pélissier, Carine Hinder - la chronique BD de Boris

Résumé : Brume rejoint son ami Hugo. Elle part avec lui à la recherche de la sorcière Naïa qui a disparu. Ils doivent se rendre dans un endroit particulièrement loin, là où le ruisseau qui coule dans leur village prend sa source. L’un des enjeux du voyage est que Brume retrouve la mémoire qui lui manque et qu’elle se souvienne de ses origines. La révélation et la surprise seront de taille !

Jérôme Pélissier - Carine Hinder / Glénat

Critique : Brume appartient à ces nouvelles séries jeunesse qui, en l’espace d’une poignée de tomes, parviennent à s’imposer. L’une des clés de cette réussite réside peut-être dans le fait de mettre tout de suite en place un univers à la fois précis et ample. Ici, il s’agit de celui des contes (sorcière, forêt magique, fées, dragons et même yéti), et plus précisément celtes et bretons (présence de l’Ankou).

Il y a également un ton particulier qui entremêle fréquemment premier et deuxième degré, Brume ayant une langue bien pendue et des propos volontiers caustiques. L’humour, fréquent, penche volontiers du côté de l’absurde, cela étant facilité par l’identité du narrateur : Hubert, le petit cochon de Brume.

Un autre point fort de ce type de série et de celle-ci en particulier : l’héroïne n’a rien à envier aux garçons, peut les mener à la baguette et fait montre de forces comme de faiblesses. Brume allie ainsi intelligence(s) aiguisée(s), vivacité et mauvaise foi.

Ce troisième et dernier tome de ce qui constitue manifestement un premier cycle est un véritable feu d’artifice, particulièrement réjouissant. Découpage, dessin et mise en couleur sont constamment très dynamiques. Quant à la révélation finale, elle est de taille et permet métaphoriquement de parler de la quête de soi.

