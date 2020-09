Après le monde - Timothée Leman - chronique BD

Résumé : Suite à l’apparition de mystérieuses tours blanches sur la surface de la Terre, les gens disparaissent. Moins d’un an plus tard, Héli, seul survivant de son village décide de partir vers la plus grande des tours pour tenter de comprendre ce qu’il s’y passe. Il rencontre alors Selen, elle aussi abandonnée à sa solitude, qui l’aidera dans sa quête.

Héli est un adolescent anxieux et solitaire qui apprendra durant le récit à surmonter ses peurs. Il sera aidé de Selen, jeune fille téméraire et spontanée. Avec une chevelure aussi blanche que celle d’Héli est brune, Selen et Héli sont deux personnages aux caractères très différents. Timothée Leman choisit de les dessiner toute en finesse, uniquement armé de crayon à papier et de mine de plomb, mais insiste sur leurs yeux, grands, ronds et magnifiquement expressifs. Il ajoute toutefois quelques touches de couleurs, notamment le sac à dos d’Héli ou les arbres parsemant la ville, et insiste sur le contraste des cheveux de Selen en les peignant à l’encre blanche.

Timothée Leman / Sarbacane

Ses planches, dignes de gravures, nous transportent dans une France envahie par la végétation et occupée uniquement par des animaux, où le blanc des immenses tours nous éblouit et contraste avec le reste de la ville, déclinée en nuances de noir. L’auteur alterne entre les plans très rapprochés sur les visages des enfants, marquant ainsi leurs peurs et leurs émotion, et ceux très larges, accentuant ainsi leur sentiment d’être seul au monde. Le rythme s’accélère en fin de récit, et on se laisse alors totalement absorber dans les dernières planches, comme pris par la rapidité de l’action, brillamment mise en exergue par l’auteur.

Timothée Leman / Sarbacane

Timothée Leman nous offre avec son premier roman graphique un magnifique conte sur le deuil et son acceptation. Drôle, émouvant, parfois effrayant, il transmet grâce à ses dessins des émotions fortes. On regrettera toutefois des éléments du scénario qui restent incompris à la fin du récit, mais qui sont largement compensés par l’expérience visuelle de l’œuvre.