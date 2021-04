Aurora - Paz Fábrega - critique

Résumé : Luisa, architecte d’une quarantaine d’années, donne des cours d’éveil artistique à des enfants. Juli est la sœur de 17 ans de l’un de ces enfants. Luisa trouve Juli en train de vomir des pilules utilisées pour avorter. Dans le besoin et la désorientation, une amitié se dessine. Ensemble, elles feront face aux nombreux questionnements qui se posent face à une grossesse, et surtout, ceux qui vont au-delà du pragmatique.

Critique : Ce long-métrage signé par Paz Fábrega nous confronte à des questionnements sur la féminité et la maternité : à quel moment devient-il pertinent d’être enceinte ? Luisa et Juli sont saisies à travers plusieurs moments de leur vie ; selon leurs aspirations et projets, elles ont une façon différente de se référer à ce que veut dire "prendre soin d’un enfant".

Temporal Films / Paz Fabrega

Ce film est un récit sur la complémentarité des deux personnages. Chacune donne à l’autre ce dont elle a besoin. Naïveté et sagesse, soin et tendresse, s’entremêlent dans cette relation qui fait face au défi : que veut dire « devenir mère » ? Que faire d’un enfant ? Dans quelles conditions accoucher ? Que faire de sa vie avant et après qu’il arrive ? Ce sont des questions auxquelles chacune répond différemment à travers des parcours dissemblables. Aurora a la vertu de prendre le temps et de regarder attentivement les deux femmes qui seront confrontées à ces questions, bien avant qu’elles obtiennent les réponses, se référant à la maternité selon leurs propres critères. L’identité et l’individualité de chacune se dévoile à travers un processus, pas un fait subit qui arrive du jour au lendemain.

Le film surprend dès son début par son style : le naturalisme de la mise en scène, le cadrage à la lumière crue et tendre, ou encore les emplacements de caméra évoquent la sensation d’une œuvre documentaire. Il y a un doux contraste entre des ambiances sombres et d’autres très pâles, qui ont une consistance onirique. Les environnements où se trouvent les protagonistes ont une dimension secondaire : c’est leur façon de se placer et circuler dans l’espace qui est observé avec délicatesse.

Ce long-métrage est plein de petits sujets qui assemblent l’univers entier des personnages. Il y a, par exemple, une lutte pour donner aux enfants un lieu d’expression. Cela fait partie également de l’identité de Luisa, une âme artistique qui a besoin de s’exprimer par des dessins, la danse, l’architecture et sa vocation d’éducatrice. Elle comprend le besoin humain d’avoir un espace pour respirer et être soi-même, et c’est justement cela qu’elle offrira à Juli. Elle ne l’oblige à rien, mais lui donne l’accompagnement et l’espace nécessaires, afin qu’elle découvre ce qu’elle veut.

Aurora est le nom donné à la nouvelle-née ("aube" en français). Il est aussi l’accouchement d’une découverte d’identité, qui aboutit à une amitié.