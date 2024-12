Aux côtés du Dieu-Loup T.1 – Yomoko Yamamoto - la chronique BD

Résumé : Ce premier tome débute avec un vieil homme qui raconte la légende du Dieu Loup qui protège les récoltes du village. Mais l’hiver violent menace la survie du petit hameau. Les offrandes de nourriture ne suffisent plus. Le vieil homme a une idée : il faut donner un cadeau plus consistante à la divinité. Mais qui sacrifier ?

Critique : Le héros de ce manga est un orphelin sans nom, élevé à la dure, qui va être sacrifié au Dieu Loup. Mais rien ne va se passer comme prévu, l’enfant et la divinité vont établir un lien curieux. À partir de là, le duo parcourt le pays et se confronte à différentes aventures et histoires. Il y a un mystère autour des capacités de l’enfant et de ces divinités telles le Dieu Loup. Quels sont leur but ? Quelle est la destinée et l’origine de cet enfant étrange à la peau foncée ? On n’en saura pas plus dans ce premier tome. L’humour est très présent dans la relation entre les deux protagonistes. On avance dans le récit mais les intrigues ne sont pas suffisamment fortes pour nous donner envie de continuer. L’originalité de ce manga repose sur le Dieu Loup, le loup étant un animal peu souvent présent dans les mangas. Ce récit classé seinen nous fait plus penser à un shonen, avec cet enfant qui va découvrir le vaste monde et forcément évoluer, doté au départ d’une grande générosité malgré les malheurs de sa vie.

Yomoko Yamamoto garde les codes du genre avec un encrage fin, des personnages stylisés dotés de grands yeux et de petits nez, l’utilisation du noir et blanc avec l’emplois de trames de gris et une composition serrée. Parfois, pour les moments de détente, les personnages sont dessinés dans une version Chibi, petites têtes mignonnes. L’histoire se lit facilement, on aurait aimé peut-être un peu plus d’enjeu, mais les prochains tomes nous apporteront sans doute de la tension et des réponses aux mystères planant sur les deux personnages et sur ce monde que nous découvrons au fil des pages.

Aux côtés du Dieu-Loup T.1 est un seinen qui pourrait se classer shonen avec un héros généreux, une divinité sympathique et un monde rempli de surprises et de mystères à découvrir dans les prochains volumes.