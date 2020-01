Avec ou sans moustache ? – La chronique BD

Résumé : Avec ou sans moustache ? nous fait découvrir Pierre-Jean Rochielle, vieil homme qui vit heureux avec son chien. Le train-train quotidien lui convient à merveille jusqu’au jour où son passé d’ancien acteur de cinéma le rattrape. Cela ne l’affecte en rien, il veut faire table rase du passé quand soudain un événement va bouleverser sa vie et lui faire prendre une décision qu’il n’aurait jamais prise avant...

Pierre-Jean Rochielle, appelons-le PJ, va se retrouver à un tournant de sa vie suite à un coup dur. Plutôt que de sombrer, il va décider de tenter une dernière pirouette, se faire passer pour un autre, mais pas n’importe quel autre, un autre qui serait le sosie de lui-même. Pour aller rejoindre de ses anciens camarades de jeu et découvrir ce qu’ils pensent vraiment de lui. Où tout cela va-t-il le mener ? Vous le découvrirez tout au long des pages de ce one shot. Cette BD offre une histoire qui sait rebondir dans différentes directions. Sur le traditionnel thème de la bande de copains qui se retrouvent des années après, Courty offre une variation introduisant le cinéma, non pas sans de nombreux clins d’yeux à des acteurs, à des films (le plus gros reste Les bronzés 3 - Amis pour la vie) en sachant pousser un peu plus loin le curseur de l’humour. Cette histoire comporte, selon nous, un petit point faible, c’est que la partie immersion sous la fausse identité est un peu longue (mais elle ne constitue pas la totalité de l’histoire qui vous réserve d’autres événements). Il est certains rebondissements que l’on pressent et qui du coup ne constitueront pas des surprises.

Paradoxalement, c’est presque à partir du moment ou Pierre-Jean se trahit que l’histoire prend vraiment une direction encore plus intéressante. Les relations évoluent entre les personnages et sortent du moule où elles semblaient se figer précédemment.

Cette histoire joyeuse apporte quelques surprises mais ne coupent pas au happy end.

Courty, Efix / Grand Angle

Le dessin de Efix apporte aussi une énorme dose de joie et de dynamisme. L’énergie qu’il donne à chacun des protagonistes, les têtes sympathiques, qui vous rappelleront quelqu’un sans vraiment vous le rappeler sont un vrai plaisir de lecture. Dans un style léger, qui confirme l’ambiance de l’histoire, dessin et scénario se croisent et se mêlent avec brio. Le duo réussit à parvenir à nous enchanter au fur et à mesure des pages. Et si PJ apparaît franchement agaçant au début, on est finalement retourné et l’on s’attache à ce personnage qui sait devenir touchant, et à sa bande d’amis qui n’en sont plus mais qui le sont un peu encore.

Avec ou sans moustache ? est une BD sympathique, joyeuse, drôle au style parfois doté de longueurs mais au dessin vif et dynamique.