Goupil ou face - Lou Lubie - la chronique BD

Résumé : Lou Lubie a appris à vivre avec ce renard qui se terrait au plus profond d’elle et qui lui menait la vie dure sans qu’elle le sache. A l’aube de la vingtaine, entre dépressions, succès et abattements qui la mènent de thérapeutes en spécialistes, elle reçoit enfin un diagnostic qui va changer sa vie : "vous êtes bipolaire". Alors, par son dessin, elle va raconter, et donner des astuces pour vivre avec la maladie.

Paru en 2016 chez Vraoum, ce traité personnel sur la cyclothymie est une mine d’or pour un pourcentage en constante hausse de la population (car de plus en plus reconnu et enfin diagnostiqué), qui devrait permettre à encore beaucoup de lecteurs et de lectrices de se reconnaître, de s’apprivoiser, et d’être soutenu au moins le temps d’un livre, contre tout ce que cette maladie peut apporter. Ainsi, avec un humour et une autodérision constants envers elle-même, mais aussi un œil critique sur un système médical qui l’a prise de haut ou qui ne l’a pas jugé sérieuse, ou encore avec reconnaissance pour tous ceux qui l’ont soutenu, l’autrice s’est lancée dans un ouvrage qui ressemble fortement à un roman graphique individuel, mais qui a une véritable vocation de vulgarisation scientifique et médicale pour le plus grand nombre. D’où une réédition désormais chez Delcourt pour toucher encore plus de lecteurs, eux-mêmes atteints, parents ou amis de proches affectés, pour mieux comprendre et traiter ces désordres psychologiques, et apprivoiser les goupils qui peuvent sommeiller en chacun d’entre nous.

Lou Lubie / Delcourt

Dans un trait que La Fontaine aurait probablement adoré pour ses fables, Lou Lubie a su faire d’un sujet sensible, pour ne pas dire difficile, une sorte de montagnes russes où le drôle côtoie toujours directement et franchement la névrose, le spleen et la rechute. Il est impressionnant de voir comment ces touches d’orange, de marron et de noir s’accordent pour faire ressortir un ensemble graphique qui tend à la perfection à personnifier, humaniser mais aussi schématiser cette maladie cyclothymique, tant cette ambivalence de caractère, à la fois jovial et sérieux, colle à chaque planche du livre. Oui, l’impression est joyeuse, mais le fond reste toujours grave, porteur d’espoir mais voulant montrer son opposé : le désespoir souvent caché.

Lou Lubie / Delcourt

Juste et sincère, beau et sévère, Goupil ou Face dévoile une maladie méconnue mais qui, notamment dans notre contexte actuel, gagnerait à être beaucoup mieux connue, se livrant à un exercice de vulgarisation universelle et de dévoilement personnel réussi.