Avec un sourire, la révolution ! - Alexandre Chartrand - critique

Résumé : Quarante ans après la fin de la dictature franquiste, toutes les sphères de la société catalane se mobilisent pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination interdit par l’Espagne. Alors qu’ils s’engagent ouvertement dans la désobéissance, les Catalans font face à une répression grandissante, avec le sourire. À leurs côté, Alexandre Chartrand livre son témoignage et son point de vue sur cette page de l’histoire Catalane, Espagnole et Européenne.

Critique : C’est en tant que réalisateur investi et partisan que le peintre et cinéaste québécois Alexandre Chartrand présente le documentaire Avec un sourire, la révolution !, qui évoque le référendum sur l’indépendance de la Catalogne d’octobre 2017. Second volet d’un projet de trilogie sur la volonté d’indépendance des habitants d’une des régions les plus riches d’Espagne, le film est une suite de l’opus Le peuple interdit, qui s’attardait sur le référendum sur l’indépendance de la Catalogne de 2014, alors que 80 % des Catalans formulent depuis 2010 le désir d’organiser un vote d’autodétermination, se heurtant à la Constitution espagnole qui ne permet pas d’organiser ce type de consultation.

Alexandre Chartrand s’est ainsi immiscé au plus près des revendications indépendantistes des Catalans. Réalisateur humaniste, il défend avec ce nouveau film une cause qui lui est chère, en suivant les personnalités politiques, sociales et culturelles qui ont participé au projet de référendum, jugé illégal par le gouvernement de Mariano Rajoy, membre du Parti populaire espagnol et président du gouvernement de la péninsule ibérique de 2011 à 2018. En mettant en lumière les difficultés des indépendantistes à organiser un référendum, mais également le sentiment d’aliénation des Catalans au sein de l’Espagne, le documentaire cherche à informer les Européens sur une situation délicate, à l’heure où les désirs d’indépendance de certains territoires sont exacerbés par l’aboutissement du Brexit.

En confrontant les arguments des partisans du « oui » face à ceux, moins représentés dans le film, du « non », Avec un sourire, la révolution ! permettra au public français d’en apprendre davantage sur un conflit qui trouve peu d’échos dans l’Hexagone.

Les partisans du « non » ne sont jamais interrogés et n’ont pas la faveur d’une interview. Leur position est évoquée grâce à des images d’archives, notamment des extraits d’allocutions au sein du Congrès des députés, à Madrid. Ces rares moments ont pour vocation à exposer les arguments principaux des réfractaires à l’indépendance, qui pensent que la volonté d’autodétermination affaiblit la démocratie espagnole et l’État de droit, d’autant plus que tous les Catalans ne souhaitent pas se séparer de l’Espagne.

Le film suit plutôt les partisans du « oui », entre manifestants anonymes, pour certains très jeunes, dirigeants du mouvement indépendantiste catalan, notamment Carles Puigdemont ; mais également personnalités culturelles, entre l’acteur Sergi López et le chanteur Lluís Llach, l’une des figures de proue du combat pour la culture catalane contre le franquisme. Sa chanson L’Estaca (Le Pieu), est l’un des hymnes libertaires catalans.

Enfin, qui dit référendum et élection dit également mouvements politiques, à l’instar de la plateforme Catalunya Sí, une association qui demande l’indépendance de la Catalogne à travers un parti de gauche, à laquelle le film apporte une certaine visibilité.

Pour autant, réduire le film à un projet politique pour lequel le réalisateur est favorable serait réducteur. L’intérêt du documentaire, à travers des témoignages et prises de parole, est de revenir sur le régime dictatorial qui, de 1936 à 1975, fut dirigé par Francisco Franco, prônant une idéologie conservatrice, incarnée par des institutions autoritaires. En marquant en profondeur l’Histoire espagnole ainsi que l’imaginaire collectif, le franquisme a laissé de nombreuses cicatrices. Le film permet ainsi de recueillir les témoignages de citoyens profondément marqués par une période trouble et violente, expliquant ainsi ce qui seraient les raisons des désirs d’indépendance de millions de Catalans. Et si, pour ces personnes plus attachées à leur région qu’à leur pays, acquérir l’indépendance permettrait d’échapper à l’héritage du franquisme ? Lutter contre l’héritage de Franco semble être le leitmotiv des indépendantistes, qui vivent comme une humiliation perpétuelle les directives du gouvernement espagnol.

Ne cachant rien des violences policières qui ont entaché le vote, ne dissimulant pas non plus l’illégalité de l’occupation d’espaces comme des écoles pour abriter le référendum, le film se veut le miroir d’une actualité bouillante, à l’heure où les principaux partisans du "oui" sont soit en prison, soit en exil.

Si l’on peut regretter le point de vue unique et orienté sur une situation qui n’a pas l’air de vouloir s’apaiser, on retiendra surtout un grand élan d’humanité envers un peuple qui ne veut plus souffrir. Intéressant, à n’en pas douter.