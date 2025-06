Avignon - Johann Dionnet - critique

Résumé : Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival… mais qui va très vite le dépasser !

Critique : Quoi de plus opportun que de sortir sur les écrans le premier film du comédien Johann Dionnet à quelques jours de l’ouverture du Festival d’Avignon 2025 ? Car, comme le titre l’indique, avant de raconter les déboires amoureux d’acteurs en mal de reconnaissance, le long-métrage raconte de l’intérieur les rouages de la manifestation. La guerre est rude pour obtenir une scène dans un théâtre de la ville provençale, les locations se font à prix d’or, et les acteurs, en plus de jouer, doivent s’adonner à une théâtralisation commerciale joyeuse mais fatigante de leur spectacle dans la rue. Tout le monde le sait, les représentations qui sont données pour le Off sont si nombreuses qu’il y aura peu d’élus pour obtenir un contrat dans des théâtres parisiens renommés.

Avignon, c’est donc le vacarme des apostropheurs de rue, les déambulations du public à travers la ville, et les terrasses de café bondées où l’on pourra avoir la chance d’y croiser des personnalités publiques. En même temps, il y a beaucoup d’orgueil et, finalement, peu de place à l’amour, d’autant quand la relation se construit sur un malentendu : la jeune actrice montante Fanny est en effet persuadée que Stéphane avec lequel elle avait partagé un stage, joue le rôle principal dans une célèbre pièce de Corneille. Derrière une amourette, Johann Dionnet révèle la brutalité d’un monde où le snobisme et la course à la gloire, prennent le pas sur l’amour de son art.

On sait qu’hormis les grands comédiens réputés, la précarité constitue le lot commun de ces artistes qui survivent entre quelques heures de spectacle et les indemnités de chômage. La troupe que le réalisateur met en scène est écrasée de dettes, et il faut sans doute la hargne de son chef pour qu’elle continue de tenir au milieu de cette folle concurrence. Comme toutes les comédies au cinéma, les personnages sont exagérément démonstratifs, chacun succombant aux excès de son caractère, à commencer par metteur en scène manager qui dépasse littéralement les bornes. À leur manière, les deux héros, Stéphane et Fanny, se drapent dans un jeu de rôle dont ils ne parviennent pas à sortir. Tous les mensonges deviennent alors possibles, comme si la scène où ils interprètent leurs personnages fictifs s’était étendue à leur vie personnelle.

C’est toujours un grand plaisir de croiser sur un écran Baptiste Lecaplain et Alison Wheeler. Les acteurs s’amusent dans leur rôle de comédiens de théâtre passionnés mais usés par les batailles qu’ils mènent pour obtenir un peu de reconnaissance. La mise en scène fait d’eux des amis touchants, pétillants et pleins de vie. Les autres interprètes ne déméritent pas jouant pour l’un un metteur en scène assommé par les problèmes de financement de sa troupe, pour l’autre un comédien en mal d’amour et pour un autre un prétendu artiste, pédant et détestable.

Johann Dionnet ne fait pas de cadeau à ce petit monde des arts et de la culture. Il dénonce même, derrière le rire, les ressorts d’un univers où la guerre entre les genres, les spectacles et la recherche de renommée est vive. Toujours est-il que ce spectacle de la comédie humaine s’entoure de beaucoup de grâce dans cette histoire d’amour construite sur un mensonge. Avignon est un film joyeux, attachant où finalement le spectateur ne sait plus qui du comédien ou du personnage réel, il voit sur l’écran.