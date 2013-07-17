Aya de Yopougon - Marguerite Abouet, Clément Oubrerie - critique

Résumé : Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire. Aya, une jeune fille de dix-neuf ans, vit dans le quartier populaire d’Abidjan : Yopougon, rebaptisé Yop City pour faire « comme dans les films américains ». Cette jeune fille sérieuse partage ses journées entre ses études, sa famille et ses deux meilleures amies Bintou et Adjoua, qui préfèrent aller danser dans les maquis et rencontrer des garçons. Tout se passe bien jusqu’au jour où Adjoua se retrouve enceinte… Dans une société où les pères sont très protecteurs, les choses s’annoncent compliquées.

Critique : Loin des guerres et de la famine, Aya de Yopougon s’écarte de l’Afrique dramatisée mentionnée dans beaucoup de livres. On parle de livres puisqu’avant tout, l’histoire d’Aya provient d’une bande dessinée créée par Marguerite Abouet et Clément Oubrerie, les deux réalisateurs, et dont le succès a été considérable, de par son changement de regard sur la vie en Afrique. Une originalité de ton et de point de vue bien retranscrite avec fidélité puisque Marguerite Abouet, écrivaine, a vécu à Yopougon, quartier où l’on retrouve toutes les couches sociales qu’elle a côtoyées dans son enfance. C’est donc un projet qui est né de son désir de conter le quotidien des Africains, nourri de souvenirs qui tendent vers l’universel. « Grâce à son universalité, on peut tous être touchés par son histoire, qu’on soit né en Afrique ou pas », précise Marguerite Abouet.

La version cinématographique est née suite à l’adaptation de la BD au théâtre, qui a eu tout autant de succès, ce qui a poussé les réalisateurs à l’adapter au grand écran. Malgré quelques difficultés de transposition énoncées par Marguerite Abouet et Clément Oubrerie, avec notamment l’ajout de la voix off pour fluidifier la narration, inexistante dans la bande dessinée, Aya de Yopougon est une adaptation réussie.

© UGC Distribution



Autour d’Aya, une jeune fille dont une certaine dualité se fait ressentir de par son désir d’émancipation tout en gardant ses valeurs et ses coutumes, ce long métrage nous livre les potins de "Yop City", qui se comptent bien plus que sur les doigts de la main, rythmés par des musiques africaines, plus précisément « afro-cubains, chachacha et crooners », comme le dit Marguerite Abouet, toutes agréables à écouter.

Avec autant de personnages, dont les dessins sont peu réalistes mais très expressifs, le divertissement était forcément garanti. Des personnalités aux caractères forts par ailleurs : ils ne se laissent pas abattre, ils affrontent les problèmes dans la dignité et leur plus grande motivation se doit à leur "intelligence de la vie" et à leur courage : de cela naît une ambiance très vivante dans laquelle s’épanouit leur philosophie personnelle : "la vie continue". Une culture qui se ressent à travers leurs valeurs et coutumes (mariages arrangés, vision de la femme), accompagnée de dialogues amusants, eux-mêmes scandés par des pubs en prises réelles qui donnent ainsi au récit un côté loufoque et décalé.

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Toutefois, ce grand nombre de personnages tend à casser le dynamisme du film. Le divertissement souffre de la pluralité des intrigues et de ce fait des conclusions plurielles tout au long de l’histoire, alors que le final nous laisse sur notre faim. La lecture de la BD serait-elle plus judicieuse ? Pas forcément. Cette représentation inhabituelle de l’Afrique, « à des années lumières de tous les clichés », comme le décrit Aïssa Maïga (Aya), reste marquée par des dialogues justes et un rythme percutant qui font ressortir la spécificité des personnages et de leur environnement.