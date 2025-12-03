Bardot - Alain Berliner, Elora Thevenet - critique

Résumé : Jamais vraiment dans une case, muse de cinéastes finissant par sacrifier tout à la cause animale, Brigitte Bardot est une femme libre mais sans doute incomprise. BARDOT revient sur les aspects si contradictoires de sa vie, de sa carrière artistique légendaire à sa célèbre fondation. Elle qui bouscula l’image des femmes et fut en avance sur la conscience écologique et le bien-être animal qui semblent, enfin, pour tous une évidence. Une réflexion croisée sur ce que signifie être une femme artiste, une femme libre et parfois en avance sur son temps.

Critique : Retirée du monde du cinéma depuis plus de d’un demi-siècle, Brigitte Bardot ne se prête plus depuis longtemps au jeu des interviews ni de commentaires autour d’émissions la concernant. Alain Berliner et Elora Thevenet l’ont pourtant convaincu d’apporter sa présence à ce film, ce qui en fait un document rare et précieux. Cachée dans son refuge de la Madrague, elle est filmée de dos. Sa voix commente les différentes séquences de sa vie. Sans filtre, elle revient sur ses erreurs, ses excès, son absence de sens maternel, l’insupportable traque des paparazzis qui la condamne à vivre recluse et la poussera à renoncer au star-system.

Plutôt que de dérouler chronologiquement la carrière de celle qui reste un symbole des années 50/70 pour sa liberté de ton et son modernisme, les auteurs préfèrent tracer le portrait d’une femme bien plus complexe qu’il n’y paraît, pétrie de contradictions et animée d’une sincérité qui l’a souvent desservie. L’icône des sixties ayant bénéficié d’une couverture médiatique hors du commun, des monceaux d’archives sont mis à la disposition des monteurs qui retiendront des images inédites, apportant un éclairage intéressant sur l’enfance de celle qui grandit dans un milieu bourgeois aux règles très strictes. Plus de quarante personnalités, françaises ou étrangères, toutes placées devant le même fond noir, racontent « leur » Bardot. La parole est donnée à Claude Lelouch pour le cinéma. Naomi Campbell et Stella McCartney rappellent comment elle a influencé la mode. Alain Bougrain-Dubourg témoigne de la force de son engagement pour la cause animale. Comédienne iconique malgré une carrière volontairement écourtée, danseuse dès son plus jeune âge, chanteuse grâce aux titres emblématiques que lui compose Serge Gainsbourg (on retrouve Initials BB, Bonnie and Clyde, Je t’aime moi non plus et surtout la version sulfureuse de Je t’aime moi non plus que Bardot refuse dans un premier temps et que Gainsbourg enregistrera plus tard avec Jane Birkin).

Multiple et complexe, éprise de liberté à une époque où celle des femmes est contrainte, elle choque les âmes bien-pensantes et galvanise les adeptes de féminisme, bien avant l’arrivée du mouvement #MeToo. Éternelle amoureuse, elle se marie quatre fois et tente, à plusieurs reprises, de mettre fin à ses jours. En 1973, à l’apogée de sa gloire, elle abandonne sa carrière cinématographique pour se consacrer au bien-être animalier, ce qui lui vaut bien des critiques d’une partie de la population, encore peu au fait de ces enjeux écologiques et éthiques. Elle n’en a cure et s’y lance avec la détermination qui a toujours marqué chacune de ses actions. Avec la même énergie, emportée par son élan, elle se perd dans une forme de radicalisation pour laquelle elle fait ici amende honorable, reconnaissant s’être laissée emporter par la colère.

Présenté dans la section Cinéma de la Plage du Festival de Cannes 2025, ce documentaire, au cours duquel Bardot se livre sans fard, permet de lever le voile sur une femme souvent caricaturée, parfois mal comprise mais finalement plus attachante que ses prises de position quelquefois dénuées de nuances ne le laissaient supposer.

Si sa grande beauté et son aptitude à l’insubordination ont façonné la légende Bardot, on gardera de Brigitte l’image d’une battante qui s’est insurgée contre la caricature dans laquelle l’industrie cinématographique et la presse voulaient l’enfermer pour n’afficher en gros plan que les causes justes qui lui tenaient à cœur.