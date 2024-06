Bâtardes de Zeus - Agnès Maupré - la chronique BD

Résumé : Toutes deux bâtardes supposées de Zeus, Physalis et Britomartis coulent des jours tranquilles sur une île grecque, mais la première ne tient plus : elle souhaite enfin confronter son père, et le duo se lance dans une aventure à travers les dieux et les mythes...

Critique : Compiler les principaux mythes de la Grèce antique, à savoir Daphné, Dionysos, le Minotaure et tant d’autres dans une seule et même aventure, mais en les revisitant à chaque fois pour mettre en valeur non plus l’héroïsme et le courage, mais plutôt la brutalité et la bêtise des hommes, relevait du défi. Ce défi, Agnès Maupré l’a non seulement relevé mais elle l’a réussi avec une force épique. De fait, un souffle de courage et d’admiration ne cesse de flotter autour des deux héroïnes, aussi différentes de caractère que d’apparence (comme le veut tout bon récit d’apprentissage ou roman d’aventure), qui parviennent à résoudre un grand nombre de situations non pas à la pointe de leur épée, comme les Thésée ou Bellérophon l’ont fait avant elles, mais bien avec leur esprit, leur compassion ou leur dignité. Mais au-delà de ces péripéties, c’est surtout le regard critique et humain qui est lancé vers ces mythes, montrant jalousie, ambition et sauvagerie à travers les actes des dieux comme Apollon ou des hommes comme Persée. Là réside la grande force magnétique de l’œuvre, car davantage que des pérégrinations, ou même la situation familiale, c’est dans cette réécriture critique que se situe toute l’envergure épique des Bâtardes de Zeus.

© Dupuis / Maupré

Pour signer et signaler cet imposant album, la dessinatrice s’est appuyée sur un style clair, longiligne, aux couleurs tonifiantes et lumineuses. Ainsi, certains personnages semblent flotter, qu’elles soient sous l’eau ou sur terre, un air gracieux s’emparant naturellement de l’une des deux, l’autre se révélant plus terre à terre, et donc plus souvent les pieds ancrés au sol. Dieux et mortels se distinguent ainsi, tandis que leurs traits se confondent : Apollon n’est pas beau, il impose sa carrure et sa volonté sexuelle aux autres, les nymphes ne resplendissent pas, mais elles brillent selon les moments et bruissent selon leurs interlocuteurs. Partout, des de roches roses, de palais violets ou d’arbres d’émeraude rythment un décor de pays imaginaire, où beaucoup de lieux semblent trop près les uns des autres mais se distinguent tout de même, comme les niveaux d’un jeu vidéo ou les strates d’une peinture contemporaine.

© Dupuis / Maupré

Album splendide, cette aventure au cœur de la mythologie et de ses contradictions (ou plutôt de ses côtés machistes) est une de ces réécritures qui poussent à toujours questionner et dépasser les sujets des origines pour en saisir l’essence, et en faire de l’art, encore et toujours.