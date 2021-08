Behind the Curve - Daniel J. Clarke - critique

Résumé : Une poignée d’hommes et de femmes croit que la Terre est plate aux États-Unis. Affirmer le contraire serait, de leur point de vue, un complot de grande ampleur. Ce documentaire tente de mieux comprendre ce phénomène.

Critique : Daniel J. Clarke est un jeune physicien d’une trentaine d’années devenu réalisateur. Avec Behind the Curve – La Terre à plat, il nous plonge dans un monde où la Terre ne tourne pas rond et où l’Univers serait fini. Un complot américain où les grandes organisations gouvernementales (CIA, FBI, NASA) auraient menti sur les preuves scientifiques, pour une raison tout à fait inconnue.

Avec ce film documentaire, le réalisateur fait le choix du cinéma direct, c’est-à-dire qu’il n’intervient pas à l’écran. Il donne simplement la parole à la fois aux « platistes », mais aussi à des scientifiques et psychiatres. Ceux-ci tentent d’expliquer les raisons de cette méfiance qui donne corps à cette croyance. Cela donne un documentaire équilibré, sans jugement, à travers une réalisation rythmée, savamment ponctuée d’humour et de bienveillance. Là est tout l’enjeu de ce genre de film, à la fois garder la distance nécessaire tout en essayant de mieux cerner son sujet. Ici, sans être démonstrative, l’œuvre est particulièrement éloquente.

Le personnage principal, Mark Sargent, remarquablement populaire dans le milieu, agrège les différents aspects de cette croyance : il a tenté de démontrer par des faits que la Terre n’était pas ronde, et partage son « savoir » sur Internet de manière particulièrement prolifique. Passionné de cinéma et de fiction en général, il croit savoir que l’Humanité – c’est-à-dire les Américains – vit sous un dôme, à la manière d’un studio comparable à celui de The Truman Show, où le personnage vit en réalité dans un studio de télévision sans le savoir. Le succès de ces vidéos, par la simplicité de ces démonstrations, ont fait de lui un des papes de la croyance platiste.

Mark Sargent - Crédits Delta Productions

On découvre cependant que les chapelles sont nombreuses, car les croyances se divisent entre ceux qui voient des infiltrés des grandes organisations gouvernementales partout et ceux qui tentent de prouver que la Terre est effectivement plate. La communauté se veut par ailleurs tout à fait sympathique, loin des actions militantes parfois violentes d’autres groupes conspirationnistes, comme Qanon.

Face à cela, que peut la science contre le conspirationnisme ? Le film montre de façon intéressante comment réagir face à ce phénomène qui apparaît aujourd’hui au-devant de la scène médiatique. Il est ainsi démontré qu’il ne s’agit pas d’une simple somme d’individus, mais bien de la constitution d’un groupe, dont les membres se convainquent les uns les autres, ce qui rend l’argumentation bien plus compliquée.

Une scène particulièrement remarquable est à souligner. Dans une petite ville américaine se tient une réunion conviviale des platistes, heureux de se rencontrer et se retrouver. À quelques dizaines de mètres, dans la même ville, se tient une réunion de scientifiques venus échanger entre eux et qui s’interrogent sur comment parler à des croyants de la Terre plate. Il est ironique de constater que ces deux mondes ne vont pas se rencontrer, se questionner, échanger ensemble.

Cependant, le rejet ou la mise sous silence ne fonctionne pas, poussant même davantage à la prolifération d’idées complotistes. Le film n’a pas pour but de convaincre. Il a simplement pour objectif de montrer que le phénomène existe, et que seule la médiation scientifique permet d’y répondre. Dans la communauté des platistes, chacun trouve ce qu’il est venu chercher, et le plus souvent, il s’agit d’un sens à son existence et surtout, une reconnaissance. Si les personnes ne l’obtiennent pas de la société, elles l’obtiennent par leurs pairs.

Daniel J. Clarke signe un film documentaire tout à fait intelligent, réalisé avant la pandémie, mais plus que jamais d’actualité.