Berlin 61 - Patrick Weber, Baudouin Deville, Bérengère Marquebreucq – la chronique BD

Résumé : À l’aube de sa cinquième aventure, Kathleen, accompagnée de son compagnon Bernard, rentre de vacances à bord de l’historique auto-couchette en direction de Bruxelles. Au hasard d’un couloir, elle fait la connaissance d’Annelore, qui rêve du concours Élisabeth et avec qui elle sympathise. La musicienne est de fait invitée à se joindre au couple pour le repas. Le soir, alors que Kathleen a rejoint le wagon-restaurant, le train s’arrête brutalement. Quelqu’un a actionné le signal d’alarme et la mystérieuse violoniste allemande s’est envolée, abandonnant son précieux instrument sur la banquette de son compartiment. Kathleen le récupère et, intriguée, se lance dans une enquête à travers l’Europe de la Guerre Froide, qui la conduira jusque de l’autre côté du mur. Notre rocambolesque hôtesse de l’air croise sur son trajet nombre de personnages opportunément décidés à lui faciliter la tache... Mais pourquoi la STASI épie-t-elle ses moindres mouvements ?

Critique :Nous retrouvons avec plaisir Kathleen, hôtesse de l’air plus que douée pour déterrer les situations les plus délicates, lors d’une cinquième aventure. Celle-ci s’avère plus internationale, avec un parfum de Guerre Froide. Le rideau de fer vient de s’abattre à l’Est, et Berlin se retrouve coupée en deux. Kathleen zigzague au sein des lieux emblématiques de l’ancienne capitale du Reich, dans une intrigue faisant se croiser espions et réseaux clandestins.

Le trait clair et légèrement rétro de Baudoun Deville, digne héritier de l’école belge de la ligne claire, se trouve sublimé par les couleurs de Bérengère Marquebreucq, pour immédiatement nous immerger au cœur des classiques des films d’espionnages. L’attention portée au détail historiques (les auto-couchettes, la langue allemande, les vues berlinoises) nous entraînent une fois encore au cœur de l’histoire de l’Europe.

Patrick Weber, Baudouin Deville, Bérengère Marquebreucq / Éditions Anspach

Le scénario de Patrick Weber mêle histoire et fiction, une recette qui fonctionne encore et toujours, au fil des albums de cette série des éditions Anspach, consacrée à l’histoire de la Belgique en bande dessinée. Comme dans chacun des albums de la série, l’aspect historique est rigoureusement documenté par un dossier didactique de 8 pages en fin d’album, compulsé par l’historien Patrick Weber qui, on le rappelle, signe ici le scénario : photographies et documents d’archives, précisions sur le contexte historique, les évènements et les lieux, explications sur ce que furent les autos-couchettes, la Caravelle, Tegel... et l’Opération Roméo.

L’histoire de la Belgique en bande dessinée est un projet initié par Patrick Weber et Baudouin Deville pour les éditions Anspach, maison d’édition lancée par Nicolas Anspach. La série comporte également Bruxelles 43, Sourire 58, Lépoldville 60, Innovation 67, par les mêmes auteurs.