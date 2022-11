Ostende 1905 - Patrick Weber, Olivier Wozniak – la chronique BD

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut la lire

Résumé : Ostende, 1905. Léopold II en a fait sa « reine des plages », et a pris l’habitude d’y recevoir ses invités de prestige. D’ailleurs, l’effervescence règne : on y attend sa majesté, on dit qu’il serait accompagné de sa maîtresse, la décriée Blanche Delacroix, et qu’il y recevrait également le Shah de Perse... dont l’émissaire vient justement d’être assassiné dans sa suite du Royal Palace par une mystérieuse femme. Presque au même moment, un banc de maquereaux est déversé devant la résidence royale, à l’intention de la « Mère Maquerelle », des pamphlets circulent et des affiches moquant les coucheries royales sont collées. On n’apprécie visiblement pas la venue de la « cocotte » du roi, enceinte de leur premier enfant. Le séjour s’annonce mouvementé et inutile de préciser que le roi n’apprécie guère ce désordre. L’enquête est confiée à Hendrikus Ansor… le commissaire, pas le peintre.

Patrick Weber, Olivier Wozniak – Éditions Anspach Critique : L’histoire de la Belgique en bande dessinée est un projet initié par Patrick Weber et Baudouin Deville pour les éditions Anspach, au sein duquel figure aussi Coq-sur-Mer 1933. À l’instar des autres tomes de cette série, Ostende 1905 est une fiction inscrite dans le contexte historique et géopolitique de l’époque, avec le côté enquête policière en plus. On se délecte des péripéties du commissaire Hendrikus Ansor (avec un « A », pas comme le peintre !), de l’humour typique de la bande dessinée franco-belge classique, du style rétro du trait qui nous immerge immédiatement à la Belle Époque. On adore voir se côtoyer héros inventés et personnages historiques : hommes d’État, demi-mondaines, peintres, ministres… Ansor croise Ensor, Vlaminck, la future baronne de Vaughan et Léopold II. Le Ostende de la Belle Époque et ses plus beaux lieux sont soigneusement reconstitués. Quand on sait que Patrick Weber est historien de l’art, archéologue et… passionné d’histoire royale (il a déjà écrit plusieurs livres à ce sujet), on comprend mieux le soin laissé à la documentation. L’aspect fictionnel du récit est soigneusement recadré par les dossiers à la fin de chaque tome : photographies d’archives, biographies des personnages historiques évoqués, précisions et rectificatifs sur les évènements et les lieux. Du beau travail ! Patrick Weber, Olivier Wozniak – Éditions Anspach

64 pages – 15,50 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie







Et chez vos libraires en click & collect





Galerie photos

Patrick Weber, Olivier Wozniak – Éditions Anspach Patrick Weber, Olivier Wozniak – Éditions Anspach