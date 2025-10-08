Résumé : Italie, 1975. Enrico Berlinguer, chef du plus puissant Parti communiste d’Occident, défie Moscou et rêve d’une démocratie nouvelle. Entre compromis historique et menaces venues de l’Est, le destin d’un leader prêt à tout risquer pour ses idéaux.

Critique : Il y a des films dont le hasard de sortie sur les écrans français correspond exactement aux aléas de l’actualité. L’Italie des années 75, écrasée par la première crise pétrolière et des tensions sociales de premier ordre, se retrouve avec un gouvernement sans majorité, qui évidemment a besoin d’alliances avec d’autres partis pour mener son projet. Enrico Berlinguer en tant que le chef de file du Parti communiste qui rassemble près de 30 % des électeurs italiens, est de fait courtisé par le pouvoir en place pour pouvoir régner sans risque d’être renversé par l’Assemblée nationale. En même, le chef du parti rouge doit composer avec l’URSS qui impose au bloc de l’Est une vision assez particulière du communisme, et les Brigades rouges qui collectionnent les attentats sur le territoire italien.

Mais Berlinguer est un homme de conviction. Il ne poursuit pas le pouvoir pour le pouvoir. Ce qui le guide fondamentalement demeure l’intérêt général. L’homme échappe de justesse à des attentats, qu’ils émanent de l’URSS elle-même ou de l’intérieur de l’Italie. Et pourtant, jusqu’à la fin de sa vie, il reste convaincu à la fois par la nécessité de faire des compromis et sa lutte pour une meilleure répartition des richesses dans un monde capitaliste. Berlinguer, la grande ambition n’est pas un énième biopic politique. Le long-métrage dresse le portrait, peut-être idéalisé, d’un homme de conviction, uniquement guidé par une idéologie de gauche, réformatrice et ancrée dans des valeurs humanistes. Andrea Segre s’engage sur une œuvre dense, documentée, restituant une époque passée, mais surtout offre une vision qui a grandement à voir avec l’actualité politique française de l’automne 2025.

Andrea Segre est un cinéaste surtout réputé pour ses documentaires. En même temps, Berlinguer, la grande ambition s’appuie sur des archives d’époque tout à fait pertinentes. Le réalisateur utilise ave pertinence des images historiques avec des recompositions d’une grande précision. Et passe du réel à la fiction sans difficulté, avec une fluidité totalement bluffante, grâce à l’interprétation d’Elio Germano, absolument incroyable. L’acteur s’est imprégné des mimiques, des tons de voix, du vrai Enrico Berlinguer. Le film replonge le spectateur dans une période historique que les plus jeunes n’ont pas connue, où les rapports de force Est-Ouest étaient majeurs. La tension socio-politique est très forte dans ce récit qui n’hésite pas à employer un ton spectaculaire pour témoigner d’une époque fortement contrastée.

En permanence, le spectateur rit jaune dans cette histoire qui résonne fortement avec la situation politique française. Le cinéaste reconstruit les rouages malsains du petit jeu politique où tout est bon pour asseoir son autorité et son pouvoir. On ressent la manipulation, les rapports de force dans un contexte inédit de violence terroriste et sociale. L’homme politique sacrifie sa famille, sa sécurité, son intimité au service d’une cause qui le dépasse.

Clairement, Berlinguer, la grande ambition réconciliera les spectateurs qui pourraient douter encore de la sincérité des dirigeants et des hommes politiques. Le cinéaste présente le portrait d’un homme intègre qui continue d’être admiré par des milliers d’Italiens et dont la mort a été célébrée à la hauteur de son courage.

Le film traverse la post-crise économique des années 70 avec une très grande maîtrise dans la mise en scène. Jamais le spectateur ne s’ennuie. Au contraire, on est emporté dans un flot d’images, que chacun des comédiens habite avec une véritable sincérité. La photographie, apparemment classique, s’inscrit dans une démarche précise, extrêmement documentée, où le cinéaste échappe avec brio au risque du faux pas idéologique.