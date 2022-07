Bertille & Bertille. L’étrange boule rouge – Eric Stalner - la chronique BD

Résumé : {Bertille & Bertille L’étrange boule rouge} nous plonge dans le paris des Années folles. L’inspecteur Bertille et ses hommes procèdent à l’arrestation musclée d’un anarchiste. Mais sur le chemin du 36, en pleine campagne, un objet étrange leur coupe la route avant de s’écraser dans les bois. Il s’agit d’une boule rouge parfaite, lisse, énorme...

Critique : Le commissaire Bertille n’est pas au bout de ses peines entre un anarchiste en fuite et une boule rouge inerte. Il se retrouve avec deux affaires pour lesquelles il est loin d’avoir toutes les pièces pour agir. Et ce policier inébranlable, survivant des tranchées, va en plus faire une drôle de rencontre qui va encore corser l’affaire. Bertille va rencontrer la toute jeune... Bertille, une femme qui porte le même prénom que le commissaire, ce qui n’est pas courant. Elle est aussi extravertie qu’il est taiseux, aussi joueuse qu’il est sérieux. Autant dire que ces deux-là ne sont pas fait pour s’entendre. Mais le regard différent de Bertille - qui a également vu la boule - sur l’inexplicable phénomène intéresse le commissaire. Et ce grand gaillard qui ne lui passe rien et joue franc-jeu intrigue la jeune femme mondaine.

Ce duo nous entraîne sans difficultés à sa suite. Car,bien sûr, de cette opposition va naître une complicité où chacun, à sa manière, va finalement aider l’autre. Une histoire en un tome qui nous prend au dépourvu avec ce mélange entre polar et fantastique. Et c’est un vrai plaisir de suivre les déboires de Bertille (le policier) et Bertille (la mondaine) ainsi que l’évolution de leur relation.

Eric Stalner – Grand Angle

Eric Stalner a fait un choix drastique pour le graphisme de cette BD. Un magnifique noir et blanc teinté de gris, interrompu par des touches de rouge comme seule couleur. On la retrouve, évidemment, dans l’étrange boule rouge, mais aussi dans les manteaux de Bertille, son rouge à lèvres, des rideaux, un verre de vin ou des gouttes de sang. Les personnages stylisés prennent vie dans cette ambiance grise qui donne un ton passé au récit. Ça tombe bien, puisque nous sommes dans l’entre-deux-guerres. Le rouge apporte étonnement et calme. Cette boule rouge, mutique, nous inquiète autant qu’elle apaise. Et Bertille est un souffle de bonne humeur annoncé par le rouge qui chamboule un peu la vie du commissaire. Des planches savamment composées, comme celle avec cette sphère qui prend de plus en plus de place dans le cadre, alors que tout le monde s’affaire autour d’elle dans des petites cases. Le gris permet à Eric Stalner de jouer avec les lumières comme par exemple le commissaire qui progresse dans la forêt en pleine nuit, avec sa lanterne, nous offrant des jeux de clair-obscur.

Bertille & Bertille L’étrange boule rouge est une bonne BD, une enquête intrigante, un mystère inexplicable et en face, un duo qu’on adore.