13h17 dans la vie de Jonathan Lassiter – Eric Stalner - la chronique BD

Résumé : {13h17 dans la vie de Jonathan Lassiter} commence au moment où Jonathan Lassiter échoue à placer un contrat d’assurances à une cliente. Dans la foulée, il reçoit un appel de sa femme qui le quitte et on lui annonce qu’il est licencié. C’est le moment où la vie de John bascule. Ou plutôt, c’est un peu plus tard, alors qu’il noie son chagrin dans l’alcool, que sa vie va basculer, quand il commence à parler avec un mystérieux inconnu, Edward...

Critique : Suivre Jonathan Lassiter pendant cette période qui voit sa vie bouleversée est assez étonnant. Edward entraîne John, et nous aussi, à sa suite. Les révélations s’enchaînent au fil de l’histoire t, à l’image de John, on s’interroge sur la façon dont tout cela peut bien finir. On sent que Edward a un but caché derrière tous ces tours et détours, mais quel est-il ? Quel rôle veut-il donner à John ? Heureusement, John le sent aussi, sinon, nous nous serions vite lassés. Mais il avance à reculons, il veut s’éloigner mais revient sans cesse près d’Edward, comme magnétisé par le charisme d’un personnage, qui semble avoir tout prévu.

Ce récit, qui se place dans l’Amérique des années soixante, nous entraîne dans son intrigue et surtout ses mystères. Le voile se lève petit à petit. John traverse tout cela en se posant des questions, mais sans vraiment être en danger. La tension dramatique ne monte pas au point de mettre ces deux héros en situation de tout perdre. Et donc le mystère prend le pas sur la tension, qui est l’élément qui nous manque un peu dans cette histoire.

Eric Stalner / Grand Angle

Eric Stalner explore la même direction graphique que dans Bertille et Bertille. Un gris et blanc très travaillé, jouant des contrastes d’ombre et de lumière, rehaussé de la couleur rouge, qui ponctue certaines cases, au détour d’une voiture, d’une robe, d’un rouge à lèvres… Ce magnifique travail graphique apporte au tait réaliste de Stalner une touche presque poétique. Comme si l’on était dans un film noir et blanc nous offrant soudain une parcelle de couleur, inattendue, au détour d’une image. Le trait fin de Stalner permet de laisser aux lumières toute leurs forces pour marquer les reliefs.Cette histoire est donc un vrai plaisir pour l’œil, renforcé par la mise en scène et l’expressivité marquée des personnages.

13h17 dans la vie de Jonathan Lassiter est une belle BD pour replonger dans une rencontre pleine de surprises, une intrigue où le mystère prend le pas sur la tension dramatique.