Bilan du 47e festival du film américain de Deauville

News : Le festival, toujours dirigé par Bruno Barde, a sélectionné cette année treize films en compétition officielle.

Pour les départager, trois jurys ont été constitués. Celui de la Compétition officielle pr2sidé par Charlotte Gainsbourg, celui de la Révélation présidé par Clémence Poesy et enfin le jury de la critique.

Outre la compétition officielle, d’autres films ont été présentés dans les sections suivantes :

L’heure de la Croisette qui proposait plusieurs longs métrages présentés au dernier festival de Cannes ;

Fenêtre sur le cinéma français ;

Les documents de l’oncle Sam avec notamment FK, l’enquête en présence de son réalisateur Oliver Stone, qui a aussi inauguré sa cabine de plage ;

Premières dans laquelle on pouvait voir City of Lies de Brad Furman en présence de son acteur principal Johnny Depp. Dans cette section, était aussi projeté Dune de Denis Villeneuve.

Les treize films de la compétition officielle :

Blue Bayou de Justin Chon

Pleasure de Ninja Thyberg

We Are Living Things de Antonio Tibaldi

Pig de Michael Sarnoski

La proie d’une ombre de David Bruckner

The Last Son de Tim Sutton

Down By the King de Diego Ongaro

Potato Dreams of America de Wes Hurley

Catch the Fair One de Josef Kubota Wladyka

The Novice de Lauren Hadaway

Red Rocket de Sean S. Baker

We Burn like This de Alana Waksman

John and the Hole de Pascual Sisto

Cinq des réalisateurs présentaient ici leur premier long métrage de fiction.

Le palmarès :

Grand prix :

Down By the King Un rappeur se retire dans une maison isolée à la campagne pour composer son nouvel album.

Prix du jury ex-aequo :

Pleasure Une jeune suédoise part pour Los Angeles. Son objectif : devenir une star du porno.

et

Red Rocket Un homme, qui a été une star du porno, revient dans sa ville natale. Il n’est pas le bienvenu.

Prix de la Révélation :

John and the Hole Un adolescent, dépourvu d’émotions, découvre un bunker sur la propriété familiale.

Prix de la critique : Red Rocket

Prix du public de la ville de Deauville (vote des spectateurs) :

Blue Bayou En Louisiane, un jeune homme d’origine coréenne est menacé d’expulsion.

Le prix d’Ornano-Valenti, qui récompense un premier film français a été remis à Vincent Maël Cordona pour Les magnétiques.

L’acteur Michael Shannon était aussi présent pour recevoir le Talent award 2021 et inaugurer la cabine de plage à son nom.