Cannes 2024 : George Lucas Palme d’or d’honneur

News : Le réalisateur, scénariste et producteur américain George Lucas rejoint Woody Allen, Agnès Varda, Jean-Paul Belmondo, Marco Bellocchio et autres personnalités du septième art dans la liste des lauréats de la Palme d’or d’honneur. Lucas a réalisé un exploit commercial avec sa saga Star Wars initiée en 1977 avec La guerre des étoiles, film culte intergalactique qui sera suivi de huit autres suites ou préquels, par lots de trois films, entre 1979 et 2019. Outre La guerre des étoiles, Le cinéaste a réalisé lui-même trois autres volets. Dans les autres segments, le meilleur (L’Empire contre-attaque de Irvin Kershner) y côtoie le pire (L’ascension de Skywalker de J.J. Abrams). L’ensemble divise les cinéphiles, et ce dès la sortie de la première trilogie, les fans de la première heure étaient opposés aux puristes qui préféraient un 2001 : L’odyssée de l’espace à « ces poussives croisades » (Le Cinéma, par Claude Beylie et Philippe Carcassonne, 1983).

Quoi qu’il en soit, George Lucas est une personnalité importante et incontournable de l’histoire du cinéma, également réalisateur du succulent teen movie American Graffiti (1973), et producteur avisé de films aussi divers que ceux de la saga Indiana Jones de Spielberg et Kagemusha (1980) de Kurosawa. Sa société Lucasfilm a en effet été l’une des plus performantes du cinéma, même si ses nombreuses filiales ont été rachetées en 2012 par The Walt Disney Company. Lucas est en outre un technicien hors pair, pionnier de l’industrie des effets spéciaux, qui a favorisé des innovations visuelles dont la caméra assistée par ordinateur, et sonores avec la stéréo. Il a par ailleurs été à l’origine du studio d’animation Pixar. George Lucas a déclaré à propos de sa Palme d’or d’honneur : « Le Festival de Cannes a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. J’ai été surpris et ravi lorsque mon premier film, THX-1138, a été sélectionné pour être projeté sur la Croisette en 1971. Depuis, je suis revenu au Festival à de nombreuses reprises en tant que scénariste, réalisateur et producteur. Je suis vraiment honoré par cette reconnaissance spéciale qui signifie beaucoup pour moi. »