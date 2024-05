Anora - Sean Baker - critique

Résumé : Anora, jeune strip-teaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu’elle rencontre le fils d’un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant ; mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé : les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage…

© Festival de Cannes 2024. Tous droits réservés.

Critique : Elle s’appelle Anora, mais tout le monde l’appelle Ani. Cette jeune femme est magnifique : elle comprend le russe sans le parler et exerce dans une boîte de nuit où elle est payée pour faire consommer les hommes et les exciter. Tout le monde l’aime cette Ani, parce qu’elle est belle, lumineuse et enjouée. Jusqu’au jour où elle tombe sur un jeune homme, un Russe, gâté jusqu’aux ongles, qui dépense cent dollars comme on met un euro dans son caddie pour faire les courses. Il habite une maison somptueuse, en front de mer, propriété de ses parents, des nouveaux riches russes ; il organise des fêtes où l’alcool et l’argent coulent à flot, réserve des suites dans des hôtels de luxe, et regarde le monde du haut de ses vingt-et-un ans, là où il n’en paraît à peine plus que quatorze.

Anora parle de la prostitution légale aux États-Unis, à travers la figure de ce qu’on appelle les call-girls. Elles travaillent pour des clubs, ne pratiquent pas vraiment une sexualité complète, encourageant les clients à consommer et leur donner des billets pour l’excitation qu’elles leur procurent. Ani fait partie de ces femmes silencieuses, dominées, qui abiment leur jeunesse dans des activités nocturnes où elles perdent à chaque fois un peu de leur intégrité physique mais surtout de leur capacité à se penser autrement demain. Ce gamin russe qui débarque dans la vie d’Anora est une aubaine pour elle : il représente le luxe, l’argent facile, tout ce dont elle rêve sans vraiment se l’avouer. Elle se laisse embarquer telle une princesse moderne à Las Vegas où elle cède aux sirènes d’un mariage, arrangé en deux temps trois mouvements dans une chapelle conçue pour ce faire. Ce mariage impulsif, plus proche du caprice de ce jeune Ivan que d’une réalité, ouvre alors le drame, les parents étant prêts à tout pour le faire annuler.

© 2024 FilmNation Entertainment. Tous droits réservés.

Si les spectateurs sont en quête d’aller à la rencontre de jeune gens épanouis, réfléchis, ouverts sur le monde et remplis d’idées neuves pour demain, il ne faut surtout pas aller voir Anora. Le long-métrage donne à voir une génération de consommateurs désenchantés, dont le seul intérêt dans l’existence est de céder aux plaisirs faciles et au consumérisme à tout cran. Le personnage d’Ivan constitue une caricature en soi. Quand il ne flambe pas ou ne se perd pas dans des soirées hyper alcoolisées, il joue aux jeux vidéo et fait l’amour à des femmes. Les relations qu’il entretient avec les autres ne sont bâties que sur la société du plaisir, là où ses rares amis exercent tout de même des petits boulots pour payer les dépenses quotidiennes. Même le personnage féminin d’Ani ne fait pas mieux. On ne la voit que dans ce club où elle drague les clients contre de l’argent, ou exploser dans des colères à la limite de l’hystérie.

Sean Baker offre une représentation consternante d’une certaine jeunesse américaine. Il crée un cinéma m’as-tu vu, finalement très consensuel, où les stéréotypes s’enlisent dans une fiction très mince. On assiste pendant près de deux heures à quasiment une succession de scènes désinvoltes, sans intérêt, montrant une Amérique au bord de la défaillance qui ne parvient plus à exister autrement que dans le paraître et le bruit. Une partie du long-métrage se focalise sur la recherche de ce jeune Ivan dont on cherche à annuler le mariage. Le spectateur assiste alors à des scènes de quasi-torture contre la pauvre Anora et à un long voyage dans un univers interlope où le jeune homme pourrait s’y trouver.

En réalité, le vrai intérêt du film se situe dans le dernier quart d’heure, où enfin Sean Baker révèle la personnalité profonde d’Anora : une femme digne, pétrie de valeurs, et d’une force inouïe. Anora génère une véritable frustration parce qu’il faut attendre la toute fin pour découvrir un personnage intègre, magnifique, qui redore soudain le blason de ces femmes qui se soumettent à la prostitution ou à l’argent facile.