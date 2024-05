Cannes 2024 : Le palmarès de toutes les sections

© Festival de Cannes 2024. Tous droits réservés.

News : Le Festival de Cannes 2024 a été un cru honorable, inférieur à celui d’autres éditions, mais avec tout de même beaucoup de bons films. Le palmarès de la compétition officielle pourra quant à lui laisser perplexe. Comment le Jury a-t-il pu décerner la récompense suprême à Anora de Sean Baker, œuvrette sympathique mais superficielle du cinéma indépendant américain ? Sans doute la personnalité et les goûts de la présidente Greta Gerwig ont-ils contribué à ce choix. Au-delà de cette attribution, se pose la question des critères retenus pour décider d’une présidence de Jury du premier festival de cinéma du monde. La réalisatrice de Barbie était-elle la plus qualifiée pour cette fonction, quand son confrère Kore-eda, lauréat d’une Palme d’or, auteur de sublimes chefs-d’œuvre du cinéma japonais, était nommé simple juré ? On est du coup stupéfait face au camouflet reçu par Mohammad Rasoulof, auteur du meilleur film de la compétition, devant se contenter d’un « Prix spécial » créé pour l’occasion, comme un accessit municipal, alors qu’il aurait pu prétendre à l’une des trois récompenses majeures. Car The Seed of the Sacred Fig n’est pas seulement le film courageux d’un cinéaste persécuté par un régime dictatorial qu’il a fui ; il s’agit tout simplement d’une réussite totale, entre drame familial, analyse politique et thriller, qui était largement au-dessus de tout ce que l’on a vu cette année à Cannes. Consolons-nous en constatant que le film de Rasoulof a également remporté des prix parallèles, à savoir le Prix FIPRESCI, le Prix œcuménique et le Prix des cinémas Art et Essai.

Les autres métrages primés dans le palmarès ne déméritent pas quant à eux. On est ravi du Prix de la mise en scène attribué à Miguel Gomes pour son fascinant Grand Tour, ou du Prix du scénario décerné à Coralie Fargeat pour The Substance, même si l’on peut estimer qu’un prix d’interprétation pour Demi Moore aurait été plus judicieux. L’estimable et arty All We Imagine as Light de Payal Kapadia aurait pu avoir ce prix du scénario, plutôt qu’un Grand Prix nous semblant trop généreux pour cette cinéaste prometteuse au demeurant. Jesse Plemons est impeccable dans Kinds of Kindness, mais d’autres acteurs auraient pu lui ravir le prix d’interprétation masculine, tels Ben Whishaw ou Franz Rogowski. Enfin, était-il nécessaire d’attribuer deux récompenses à Emilia Perez ? Le film d’Audiard est certes excellent mais cela a certainement dû nécessiter une dérogation compte du tenu du règlement du Festival, alors que des films majeurs ont été écartés du palmarès, comme Bird de Andrea Arnold et Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde de Emanuel Parvu. Le premier a cependant obtenu, en marge du palmarès officiel, le Prix de la Citoyenneté, quand le second a été lauréat de la Queer Palm dans des jurys respectivement présidés par Valérie Donzelli et Lukas Dhont.

Concernant les autres sections de la sélection officielle, il faut souligner la diversité et la qualité des nombreux films proposés, du très bon blockbuster Furiosa : une saga Mad Max de George Miller (hors compétition) à L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine, Prix du Jury Un Certain Regard. Et de multiples pépites ont pu être appréciées dans les sections parallèles, tels Simón de la montaña de Federico Luis (Grand Prix à la Semaine de la Critique) et La prisonnière de Bordeaux à la Quinzaine des Cinéastes.

Compétition officielle

Palme d’or

Anora de Sean Baker

Grand Prix

All We Imagine as Light de Payal Kapadia

Prix du Jury

Emilia Perez de Jacques Audiard

Prix de la mise en scène

Miguel Gomes pour Grand Tour

Prix spécial

Mohammad Rasoulof pour The Seed of the Sacred Fig

Prix d’interprétation masculine

Jesse Plemons dans Kinds of Kindness

Prix d’interprétation féminine

Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez dans Emilia Perez

Prix du scénario

Coralie Fargeat pour The Substance

Courts métrages

Palme d’or

The Man Who Could Not Remain Silent de Nebojša Slijepčević

Mention spéciale

Bad for a Moment de Daniel Soares

Caméra d’or

Armand de Halfdan Ullmann Tøndel

Mention spéciale

Mongrel de Chiang Wei Liang, You Qiao Yin

Palmes d’or d’honneur

Studio Ghibli

George Lucas

Meryl Streep

Un Certain Regard

Prix Un Certain Regard

Black Dog de Guan Hu

Prix du Jury

L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine

Prix de la meilleure réalisation (ex æquo)

Roberto Minervini pour Les Damnés

Rungano Nyoni pour On Becoming A Guinea Fowl

Prix du meilleur acteur

Abou Sangaré dans L’histoire de Souleymane

Prix de la meilleure actrice

Anasyuya Sengupta dans The Shameless

Prix de la Jeunesse

Vingt dieux de Louise Courvoisier

Mention spéciale

Norah de Tawfik Alzaidi

Cinef

Premier Prix

Suneflowers Were the First Ones to Know de Chidananda S Naik - FTII, Pune, Inde

Deuxième Prix (ex æquo)

Out the Window through the Wall de Asya Segalovich - Columbia University, États-Unis

The Chaos She Left Behind de Nikos Kolioukos - Aristotle University of Thessaloniki, Grèce

Troisième Prix

Bunnyhood de Mansi Maheshwari - NFTS, Royaume-Uni

Prix CST

Prix CST de l’artiste-technicien

Daria d’Antonio, cheffe opératrice image de Parthénope de Paolo Sorrentino

Prix CST de la jeune technicienne de cinéma

Evgenia Alexandrova, cheffe opératrice de Les Femmes au Balcon de Noémie Merlant

Quinzaine des Cinéastes

Prix SACD

Ma vie ma gueule de Sophie Fillières

Label Europa Cinemas

Septembre sans attendre de Jonás Trueba

Choix du Public

Une langue universelle de Matthew Rankin

Carrosse d’or

Andrea Arnold

Semaine de la Critique

Grand Prix

Simón de la montaña de Federico Luis

Prix French Touch du Jury

Blue Sun Palace de Constance Tsang

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation

Ricardo Teodoro pour Baby

Prix Découverte Leitz Ciné du court métrage

Montsouris de Guil Sela

Prix SACD

Julie Keeps Quiet de Leonardo Van Dijl

Prix de la Fondation Gan à la Diffusion

Julie Keeps Quiet de Leonardo Van Dijl

Prix Canal+ du court métrage

Noksan (Absent) de Cem Demirer

Œil d’or

Prix du meilleur documentaire (ex æquo)

Lost and Found de Raoul Peck

Les Filles du Nil de Nada Riyadh, Ayman El Amir

Prix FIPRESCI

The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rasoulof

Prix œcuménique

The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rasoulof

Wim Wenders pour l’ensemble de son œuvre

Queer Palm

Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde de Emanuel Parvu

Cannes Soundtrack

Prix Cannes Soundtrack de la musique de film

Clément Ducol et Camille pour Emilia Perez

Elliot Goldenthal (Life Achievement Award)

Prix des cinémas Art et Essai

The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rasoulof

Mention spéciale

All We Imagine As Light de Payal Kapadia

Prix CinÉduc

Les Prix Cinéma France Culture

Prix Cinéma des étudiants (catégorie documentaire)

Notre corps de Claire Simon

Prix Cinéma des étudiants (catégorie fiction)

La Chimère d’Alice Rohrwacher

Coup de cœur ACID-France Culture

How to Save a Dead Friend de Marusya Syroechkovskaya

Autres prix

Prix de la Meilleure Œuvre Immersive

Noire de Tania de Montaigne, Stéphane Foenkinos, Pierre-Alain Giraud

Prix de la Citoyenneté

Bird de Andrea Arnold

Prix de la Semaine du Cinéma Positif

La Plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius

Hommage à Pierre Angénieux

Santosh Sivan (A.S.C., I.S.C.)

Encouragements Spécial Angénieux

Kadri Koop (Estonie)

Prix Women in Motion

Donna Langley

Prix Women In Motion Talent Émergent

Amanda Nell Eu

Prix Humann Prize de la fondation No more plastic

Golshifteh Farahani

Médaille du Festival de Cannes

Ioan Allen, créateur du programme cinéma Dolby stéréo

Prix Cinéma Consécration

Bertrand Bonello pour l’ensemble de son œuvre

Prix Cannes Écrans Juniors des Collégiens

Young Hearts de Anthony Schatteman

Palm Dog

Kodi dans Le Procès du chien de Laëtitia Dosch