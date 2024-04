Résumé : Pierre Bourdieu est un jeune agrégé de philosophie lorsqu’il est appelé sous les drapeaux en Algérie, en pleine guerre. Deux ans plus tard, le jeune homme est démobilisé. Il choisit de rester à Alger, malgré la guerre, pour enseigner la sociologie entre 1957 et 1960. Pris d’amour pour un pays qui lui rappelle ses origines rurales, il se passionne pour cette société dont il étudie les transformations brutales, tout en apprenant à se connaitre lui-même.

Critique :Comment cette expérience algérienne a-t-elle fait de Bourdieu le sociologue qu’il est devenu, attentif à toute forme de domination ? Comment peut-elle nous aider à mieux connaitre l’Algérie ? Pascal Génot et Olivier Thomas nous transportent sur l’autre rive de la Méditerranée, sur les traces de la genèse d’un intellectuel majeur, qui a révolutionné la sociologie.

On commence par les années de service du jeune Bourdieu. D’abord affecté sur la base d’Orléansville, à mi-chemin entre Alger et Oran, puis pistonné jusqu’à un emploi administratif à Alger, au service de l’information (c’est-à-dire de la propagande). Puis le récit déroule ses années d’enseignement, d’exploration de la sociologie. Le tout entrecoupé de sauts dans l’Algérie et le Paris contemporains, à la poursuite de l’histoire à travers d’autres explorateurs. Rares sont les récits portant sur cette période de la vie du sociologue, pourtant fondatrice selon nos auteurs : Bourdieu y démarre sa carrière et aura écrit en tout cinq ouvrages sur l’Algérie.

© Pascal Génot, Olivier Thomas / Steinkis

Visuellement, l’album propose de grandes cases pour laisser toute sa place au détail (et il y en a !). Le dessin offre un noir et blanc pur, constant sur 245 pages : le tout pour un ensemble clair, laissant toute la place au propos et à la restitution des lieux. Certaines planches restent « muettes » avec un seul dessin, pour offrir une narration silencieuse et poignante. On retrouve des représentations monumentales en pleine page, destinées à mettre en valeur un bâtiment ou un instant historique (l’assemblée pour la paix civile en Algérie, à la Sorbonne en 1994, représentée page 50). Enfin, le trait est réaliste, quasi architectural. Et pour cause, Olivier Thomas est un spécialiste : ingénieur phocéen et bédéiste qui a maintes fois représenté la Méditerranée et ses cités dans ses ouvrages. Les reproduction des rues, des bâtiments, des paysages, sont particulièrement bien sourcées. Et c’est visible dès les toutes premières pages : une vue magistrale de la capitale algérienne en pleine page, avant d’en survoler les manifestations qui l’embrasent : nous sommes en 2019. Certaines planches reproduisent clairement des photos d’archives, ou encore des cartes, des unes de journaux d’époque, des portraits de célébrité d’après photographies (Camus, Tillon). Un travail d’orfèvre !

© Pascal Génot, Olivier Thomas / Steinkis

Suivant cette approche chirurgicale, un dossier clôt l’ouvrage, comprenant trois pages de solides sources documentaires, une de photographies d’archives, et deux de bibliographie.

© Pascal Génot, Olivier Thomas / Steinkis

Huit ans de travaux, pour une lecture extrêmement exigeante, comme sait les produire Steinkis, presqu’autant qu’un ouvrage de Bourdieu lui-même. Et c’est peut-être le seul regret possible : énormément de textes, parfois trop, des dialogues, des interviews, de la vulgarisation (pas si vulgarisée que cela) de l’histoire de la sociologie et de l’œuvre de Bourdieu, de l’histoire de l’Algérie, s’étendant parfois sur des pages entières… souvent étouffant… et très surprenant pour un roman graphique. Pascale Génot, docteur en sciences de l’information et de la communication, est coutumier des sujets exigeants, tels que les liens entre cinéma et identités collectives, la place de l’archive dans les films coloniaux et post-coloniaux, et les rapports France-Algérie. Mais on peut toutefois s’interroger sur le choix du format du roman graphique pour une œuvre si dense, si ça n’est pour l’aspect très visuel salué plus haut. En résulte une œuvre peut-être trop hybride : à la fois biographie, ouvrage de sociologie, récit historique, essai, bande dessinée. Le public attiré par l’aspect ludique des romans graphiques serait vite surpris, voire déçu. La lecture n’est pas à la portée de tous, mais plutôt destinée aux sociologues et aux bourdieusiens.

Une travail prodigieux, malgré tout.