Une vie en parallèle – Matthias Lehmann – la chronique BD

Résumé : Arrivé à la retraite, Karl Kling traine un spleen et sent le vide autour de lui. Célibataire après avoir été marié, il n’a pas vu sa fille – avec laquelle il a eu des relations difficiles – depuis 8 ans. Karl entreprend d’écrire une lettre à sa fille afin de lui présenter sa vie et ses tourments, et lui révéler – enfin – son homosexualité. Au fil de l’écriture, Karl retrace le fil de sa vie. Il se remémore toutes ses frustrations et ses vaines tentatives pour rentrer dans le moule, à une époque où l’homosexualité constitue un délit et un sujet tabou.

Matthias Lehmann – Steinkis pour la traduction française

Critique : À travers les yeux de Karl, le dessinateur allemand Matthias Lehmann dresse le portrait de la société allemande de l’immédiat après-guerre. Ruinée par la guerre et coupée en deux, l’Allemagne se reconstruit et, si les homosexuels ne sont plus déportés dans des camps comme à l’époque du nazisme, l’homosexualité est proscrite aussi bien en RFA qu’en RDA. Toute sa vie, Karl lutte contre ses désirs intimes – auxquels il cède fréquemment, courant (et faisant courir) de grands dangers – et souffre de cette exclusion sociale. Marié à deux reprises, il est chassé par son beau-père et reconstruit sa vie en Allemagne de l’Est. Là, il retrouve une épouse mais leur mariage finit par se déliter en raison des errances de Karl, qui ne parvient jamais à réprimer ce qu’il est vraiment. Scénariste talentueux, Matthias Lehmann raconte avec beaucoup de justesse les tourments de Karl, qui s’avère finalement un assez ordinaire, avec ses défauts – le personnage se montre parfois égoïste et inconséquent, surtout dans sa jeunesse, et il n’arrive pas à créer de liens avec ses enfants – mais qui suscite l’empathie du lecteur, car ses souffrances ont pour origine le refus de la société société allemande d’accepter cette différence. Karl apparaît d’autant plus humain qu’il s’agit d’un homme pétri de contradictions : incapable de renoncer à ses désirs et à son identité, il tente cependant de construire une vie de famille, selon les codes sociaux de son époque.

Le réalisme et la délicatesse du récit constituent les deux grandes forces d’Une vie en parallèle, qui bénéficie par ailleurs d’un dessin soigné réalisé au trait noir et des nuances de gris au pinceau. Le dessinateur reconstitue par petites touches l’atmosphère de l’Allemagne d’après-guerre, s’arrêtant ici sur les intérieurs, montrant là Leipzig pendant la reconstruction, sans que les décors ne prennent trop de place. L’épure du dessin contribue à l’efficacité narrative de cet album qui, s’il se distingue par sa longueur (450 pages, tout de même), se lit avec facilité. On pourra seulement reprocher à l’auteur de ne pas être toujours suffisamment explicite dans la contextualisation et la géographie de l’intrigue, le contexte allemand n’étant pas forcément familier du lecteur français.

Avec Une vie en parallèle, le dessinateur allemand Matthias Lehmann nous gratifie d’un très bel ouvrage, qui mêle à la fois récit intime et portrait d’une époque.