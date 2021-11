Élise et les Nouveaux partisans - Dominique Grangé, Jacques Tardi - La chronique BD

Résumé : Élise est montée à Paris pour chanter, mais pas seulement. Au début des années 60, la tension monte en Algérie, et bientôt les pavés vont trembler, les morts vont tomber sous les matraques, et de nouvelles idées, de nouvelles aspirations vont germer...

A l’heure où un sombre sire monte dans les sondages, agitant des haines et des peurs, il est bon de remarquer que la littérature sait rappeler des événements longtemps passés sous silence. C’est le cas d’une manifestation pacifique d’ouvriers immigrés en 1968, injustement réprimée avec une violence insoutenable, et dans un silence assourdissant des médias de l’époque, qui se lit chez Lilia Hassaine et son Soleil Amer, et dans Élise, de Grangé et Tardi. Le duo s’est chargé de mettre des images, des visages en plus des mots sur un fait divers qui aurait fait au moins deux cent morts, une centaine de disparus, un exemple de racisme et de répression au sein de la police. Mais cet ouvrage ne s’arrête pas là : ouvriers assassinés, militant bastonné, passages à tabac, c’est une multitude de faits divers pré et post mai 68 qui jalonnent le récit de cette courageuse Élise, tracteuse par passion, chanteuse par nécessité. Pas d’angélisme, les Maoïstes prennent aussi, ceux qui dénoncent, et pas seulement les flics ou les bourgeois, c’est bien la France qui s’imprègne de Nanterre à Nice.

© Delcourt / Tardi

Tout a déjà été dit sur le style de Tardi, qui est aussi essentiel pour l’art de la bande dessinée qu’il est intemporel pour l’art de la dénonciation, du pamphlet et de la critique, faisant de lui un héritier des Lumières, Hugo et autres esprits français. Ici, il reprend son pinceau pour dévoiler une époque moins lointaine que celles qu’il a déjà peintes, où l’on reconnaît bien le manteau noir, sombre, des brigadiers, les yeux d’un trait tiré plein d’abnégation, mais il reste de belles nouveautés. L’irruption de tracts est soignée, les bidonvilles sont montrés, c’est tout de même la haine qui transparaît, insidieuse, mauvaise, prête à revenir à chaque époque.

© Delcourt / Tardi

Œuvre historique, à cœur militant et à visage humain, Élise et les Nouveaux partisans emmène les lecteurs dans une visite d’une atmosphère, d’un combat, à l’heure où certains croient aux Illuminati mais restent de marbre face aux Pandora Papers...