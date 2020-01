Box office du 8 janvier au 14 janvier : l’étoile de Star Wars pâlit

News : A Noël, on va au cinéma. En janvier, on fait les soldes. Du coup, Star Wars a perdu 64% de fréquentation, avec 335.000 entrées. Et en Amérique du nord, 1917 l’a même détrôné au box-office. Mais les autres longs-métrages ont aussi connu une certains désaffection : Les filles du docteur March ne rassemble que 155.000 personnes ces derniers jours, Jumanji : Next level a perdu 63% de son public, n’agrège que 150.000 bipèdes, Les vétos n’a mobilisé que 142.000 cinéphiles. Mais la plus forte chute a été subie par La Reine des neiges 2, qui passe de la deuxième à la sixième place du classement, avec 110.000 tickets écoulés.

En ce qui concerne les entrées, le fillm catastrophe Underwater se hisse directement à la deuxième place, avec 170.000 billets vendus pour 213 copies. Le long-métrage d’animation Les enfants du temps et le feel-good movie SOL ont connu des débuts plus discrets : le premier a intéressé 95.000 personnes pour un total de 188 cinémas, le second n’a pas encore trouvé son public : seulement 75.000 homo sapiens recensés dans 314 endroits dévolus au septième art. Plus loin derrière, le mélo indépendant L’adieu et le polar Les siffleurs ont respectivement attiré 50.000 et 35.000 spectateurs, ne bénéficiant pas de la même visibilité que les têtes d’affiche (117 écrans pour le premier, 110 pour le second).