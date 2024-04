C’est plat, mais quand même, c’est joli – Xavier Courteix - la chronique BD

Résumé : {C’est plat, mais quand même, c’est joli} nous amène aux côtés d’Aster, un jeune homme qui fait des études de design et doit avancer sur son projet de fin de cycle. Il voudrait que ce travail intègre l’une de ses passions, l’escalade. Mais comment ? Il va trouver une approche originale et proposer aussi une vraie réflexion sur l’évolution de l’escalade en cette période de réchauffement climatique.

Critique : Aster traverse une période de remise en question. Sa passion de l’escalade, dans un monde où le réchauffement climatique provoque l’érosion des sommets et des éboulements imprévisibles rend ce sport de plus en plus dangereux, de plus en plus contrôlé et donc de plus en plus difficile à pratiquer. Comment continuer à vivre cette passion ? Cela a-t-il un sens de nos jours ? À ces pensées inquiètes s’ajoute son cursus de design et son projet de fin d’études. Aster va essayer différentes pistes jusqu’à trouver la solution qui lui permet de réunir tout ce qu’il souhaite.

Xavier Courteix nous permet de suivre les interrogations d’un jeune face à l’évolution de notre planète et donc de notre société. Comment trouver sa place dans le monde d’aujourd’hui ? Où sont les solutions ? En proposant un chemin qui change les lignes, Aster montre que rien n’est encore joué.

© Xavier Courteix / FLBLB

Xavier Courteix propose cette BD sous forme de roman-photo. Excellente idée, car cela permet de mettre en avant les scènes d’escalade. En effet, Aster pratique sa passion depuis des années. Aujourd’hui, il ouvre même des voies que pourront emprunter d’autres alpinistes. Aster explique ce processus en situation. Voir Aster, à la force de ses bras et jambes, évoluer sur une falaise et d’autres endroits dont nous vous laissons la surprise, est incroyable. Les photos rendent cet exploit bien mieux que le dessin ne l’aurait fait en le replaçant dans une réalité.

Cette BD-photo ne se contente pas d’aligner des photos en gaufrier, elle utilise les possibilités de la planche pour mettre en avant les scènes d’escalade mais aussi les réflexions d’Aster. De plus, la composition utilisée pour l’étonnant projet de fin d’études vaut aussi le détour. Décors naturels et urbains, les photos couleurs de Xavier Courteix mettent en avant la nature verdoyante autant que la ville grise, qui s’opposent et pourtant se réunissent dans la démarche d’Aster. Le livre se termine avec les crédits, car chaque personnage de la BD est quelqu’un qui a accepté de donner de son temps. De même, Xavier Courteix précise qui l’a aidé pour prendre certaines photos et où sont situés ces photos dans le recueil.

C’est joli, mais quand même, c’est plat nous offre une histoire qui, par les interrogations et la démarche de Aster, son protagoniste, nous fait réfléchir.