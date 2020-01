Mausart . T.2 . Mausart à Venise - La chronique BD

Résumé : Célèbre à Vienne, Mausart est en tournée européenne, et son dernier concert se déroulera dans la ville italienne de Venise, où le célèbre Carnaval bat son plein. Dans cette ville magnifique et déroutante, le petit musicien ferait bien de ne pas laisser les masques et les attentions détourner la sienne, car les dangers guettent.

On pensait avoir affaire à un one shot, mais la beauté et le succès de Mausart appelait une suite ! En prenant appui sur le patronyme du plus célèbre musicien classique de son temps, et en lui prêtant les traits (et ennemis) d’une souris, Thierry Joor mêlait Spiegelman et Amadeus dans un environnement cependant plus proche du conte que les deux références citées. Ainsi, cet opus à Venise ne s’éloigne en aucun cas du cap tracé : une courte histoire où la musique a sa place, et les dangers du monde et de la Cour sont symbolisés par les races animales qui s’opposent et même s’entredéchirent. Heureusement, pas de sang, pas de morts et peu de violence dans Mausart, qui garde un ton plutôt candide et un récit sans grand écart, pour une linéarité impeccable. Comme lors du premier tome, un sauvetage final intervient au dénouement, punissant les méchants et sécurisant le succès du jeune Fievel du concerto.

Thierry Joor, Gradimir Smudja / Delcourt

La vraie force de ces deux albums -en attendant avec plaisir un troisième ?- réside plutôt dans un dessin plein de virtuosité, qui recompose une cité vénitienne avec couleurs, humeurs et un luxe souverain. L’époque est restituée comme une sonate graphique, encore une fois en forme de conte qui laisse quelques ambiguïtés, comme un regard appuyé ou une griffe sortie. Avec ses costumes somptueux et ses pages lumineuses, ce second tome renforce ces qualités premières, et confirme le talent de Gradimir Smudja pour une peinture que La Fontaine n’aurait pas renié.

Thierry Joor, Gradimir Smudja / Delcourt

Grand dans son apparence, Mausart continue d’impressionner, et ce court récit contient donc une palette fignolée et un personnage toujours sympathique, à recommander notamment pour enfants et adolescents curieux !