Ça brille encore – Bénédicte Lotoko - critique

Résumé : « Ca brille encore » suit Clothilde, une bruxelloise qui ne se remet pas de sa rupture avec Antoine et part dans une longue déambulation urbaine, entrecoupée de plusieurs rencontres. Mais au-delà de la fin brutale de cette liaison, quel est le vrai mal dont souffre Clothilde ?

Critique : Clothilde souffre. Antoine, son amour a mis fin à leur relation. Elle s’enferme chez elle, au milieu de ses piles de livres pour surmonter sa peine. Mais ça ne marche pas. Elle sort, parcourt Bruxelles et nous fait découvrir la ville, ses quartiers, son histoire avec un autre regard. Attention, il ne s’agit pas d’un guide touristique "mon Bruxelles en douze balades", mais bien d’une histoire tragique, celle d’une femme qui ne trouve plus sa place en ce monde. Son passé, son avenir, sa famille, tout semble poser question et se révéler douloureux. Son fidèle compagnon de route est un exemplaire de Fragments du discours amoureux de Roland Barthes.

Au fur et à mesure de ses errances, diurnes ou nocturnes, ou plutôt, au fil de cette longue errance qui dure plusieurs jours, Clothilde va avancer, reculer, refuser ou accepter et finalement se confronter à la vraie cause de sa douleur. Les rencontres qui vont émailler ses déplacements vont l’aider ou la freiner. Elle va devoir trouver en elle la force d’accepter la dure réalité, de prendre la décision qui va lui permettre de sortir la tête de l’eau. Car cette rupture qui lui pèse tant n’est que la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Pour donner vie à son personnage, Bénédicte Lotoko utilise un style direct, et c’est Clothilde qui s’exprime tout au long des pages, à travers un mélange de niveaux de langue, du très familier au soutenu. Parfois, des phrases du roman sont tout simplement des morceaux de chanson - que le lecteur ou la lectrice averti reconnaît - qui s’insèrent parfaitement dans le discours de Clothilde et permettent d’alléger certains passages.

Le travail de Bénédicte Lotoko consiste aussi, discrètement, à faire évoluer le style des pensées de Clothilde, qui, drues, foisonnantes, âpres au départ, s’apaisent et évoluent au fil des pages, des rencontres. Inutile de dévoiler qui elle va croiser, ce serait gâcher un des plaisirs de ce livre. Certaines de ces rencontres, on les pressent tandis que d’autres surprennent. Mais la question lancinante de tout ce roman demeure : comment Clothilde va-t-elle retrouver un chemin de vie ?

Ça brille encore est un récit qui nous plonge dans les douleurs de Clothilde, sa peine, sa rage, son enfermement. Tout cela infuse au cours d’une longue errance bruxelloise, dans un style qui suit l’évolution du personnage.