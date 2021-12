Ténébreuse. T1 - Hubert, Vincent Mallié - la chronique BD

Résumé : Chevalier ayant commis un impair, Arzhur n’est plus que l’ombre de lui-même. Proposant ses services, il erre sur les routes en compagnie de son écuyer. Il est abordé par trois vieilles femmes qui lui demandent d’aller délivrer une princesse détenue dans un château. En échange de cela, le père de cette dernière, roi de son état, saura le récompenser. Arzhur accepte. Arrivé sur les lieux, il tue les nombreux monstres qui entourent la princesse… mais rien ne se passe comme annoncé.

Ténébreuse est une variation sur les contes, construite notamment autour de la figure de la princesse attendant le prince charmant. Le contre-pied est ici pris : le prince s’avère ne pas être le bienvenu. Il s’ensuit une aventure qui questionne le libre arbitre, le déterminisme social, l’indépendance des êtres, leur possibilité de disposer de leur corps et les choix déchirants qu’ils sont parfois tenus de faire. Outre les thématiques chères à Hubert, on retrouve son sens du récit entremêlant action et réflexion générant une aventure riche, fluide et limpide.

Hubert - Vincent Mallié / Dupuis

Le dessin de Vincent Mallié entretient encore un certain cousinage avec celui de Régis Loisel et il rend parfaitement compte du mélange de grâce et de ténèbres au cœur du scénario, y apportant une poésie visuelle, sombre et touchante.

S’il est possible de trouver quelques dialogues un peu légers, ce premier tome s’impose finalement assez aisément et il donne pleinement envie de lire le second à paraître.

