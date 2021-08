Canevas – Tim - la chronique BD

Résumé : Une jeune fille pénètre dans une maison abandonnée, prétendument hantée. Vitres cassées, parquets abîmés, poussière, seules les photos passées de la maison permettent d’en saisir la splendeur ancienne. C’est alors qu’un événement incroyable se produit. Un événement qui va chambouler la vie de la visiteuse, mais aussi celle des habitants de son village – du SDF local jusqu’au maire –, du pays tout entier quand l’armée va se mettre en branle pour régler le problème, des confins de la galaxie et même des tréfonds des enfers.

Disons-le d’emblée, Tim nous propose une magnifique BD. Ce récit, ou plutôt ces récits, s’emmêlent et forment effectivement la trame d’un canevas complexe, celui de la vie et du rire. Toute une galerie de personnages de tous âges, sexes, origines, se croisent, se rencontrent, se disputent, s’accordent. Mais attention, si certaines situations touchent au drame, l’humour apparaît comme l’arme maîtresse de Tim, le liant entre ces récits de genre opposés, satire sociale, absurde, fantastique, science-fiction, historique... Et contre toute attente, un personnage principal se dégage et fait le liant, la visiteuse de la maison hantée. Il en est un autre aussi, capital dans ce récit puisqu’il provoque l’enchaînement d’événements qui vont semer le chaos. Nous vous laissons la surprise de le découvrir. Car plus on dévoile cette BD, plus on vous fait perdre des surprises et des occasions de sourire, de rire ou de réfléchir.

Précisons aussi que ce recueil fort drôle sait aussi toucher juste avec des histoires humaines très émouvantes.

Tim / Éditions Lapin

Tim continue son exploration des maisons abandonnées et aussi des formes de la BD. Le lecteur fan de l’auteur y retrouvera son style graphique aux feutres de couleurs vives. Des personnages stylisés aux contours épais. Ici, la couleur joue un rôle capital. Elle n’est pas forcément représentative de la réalité, les personnages peuvent être dessinées aux feutres rouges, ou bleus, ou jaunes. L’herbe peut être verte comme le ciel jaunâtre, les chemins peuvent être roses comme le béton violet. Les perspectives sont respectées, mais en même temps, elles s’envolent parfois et laissent place à des espaces colorés, non par aplats mais par un travail minutieux de traits. Le style des protagonistes fait qu’en voyant ces cases – qui n’en sont pas vraiment -, l’on pense à un Van Gogh qui ne se prendrait pas au sérieux.

Tim / Éditions Lapin

À côté de cela, un autre style règne autour de l’intrigue de la visiteuse et de la maison soi-disant hantée. Le noir et blanc aux traits fins, les nuances de gris, les hachures assurent le relief ainsi que les zones d’ombre. Deux styles qui s’opposent mais en même temps s’unissent par le dessin des personnages. Le contraste donne un effet réaliste plus fort aux parties noir et blanc. Mais le fil directeur - oserait-t-on dire fil rouge – crée le liant entre tous ces éléments et assure la cohésion de l’ensemble.

La BD se finit par un cahier graphique où l’on parcourt les différentes recherches de Tim : personnages, mise en page, architecture...

Canevas est une réussite narrative et graphique. Une BD originale de Tim, qui continue à suivre son chemin d’auteur. Et que l’on peut continuer à suivre de notre côté sur son blog.